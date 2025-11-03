- تستضيف قطر كأس العالم تحت 17 سنة 2025 بمشاركة 48 منتخباً، مما يعكس التزامها بتطوير كرة القدم وإبراز المواهب الصاعدة على الساحة العالمية. - البطولة تُقام في ملاعب "أسباير زون" واستاد خليفة الدولي، وتُعد منصة لتقريب الشعوب والثقافات، وتؤكد مكانة قطر كوجهة رياضية عالمية. - تُعتبر هذه النسخة بداية لسلسلة من البطولات التي تستضيفها قطر حتى 2029، وقد شهدت البطولة ظهور نجوم عالميين مثل بوفون، فيغو، وتشافي.

أعرب رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة (قطر 2025)، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، عن افتخاره باستضافة الدوحة هذه النسخة الاستثنائية، بحضور 48 منتخباً من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 27 الشهر عينه، على ملاعب أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير زون"، وكذلك استاد خليفة الدولي مسرح المباراة الختامية.

وقال رئيس اللجنة حول استضافة البلاد هذا الحدث، بعدما قصّت قطر شريط الافتتاح بالخسارة أمام إيطاليا بنتيجة 0-1 على ملعب منصور مفتاح: "نفخر باستضافتنا بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي تعد أول بطولة للاتحاد الدولي لكرة القدم تقام بمشاركة 48 فريقاً. وتعتبر البطولة منصة لإلقاء الضوء على المواهب الاستثنائية الصاعدة في كرة القدم، وستؤكد قوة الرياضة في التقريب بين مختلف الشعوب والثقافات من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف في بيانه الرسمي: "تعكس استضافتنا مونديال الناشئين التزام دولة قطر بتطوير كرة القدم على جميع المستويات، وسنشهد خلال البطولة بزوغ نجوم الغد في كرة القدم من أكاديمية أسباير، المنشأة الرياضية الرائدة التي أنتجت عدداً من النخب الرياضية في الدولة. وتشكل بطولة كأس العالم تحت 17 سنة فصلاً جديداً في إرثنا الكروي العريق، كما تؤكد المكانة الرائدة لدولة قطر وجهة مفضلة للرياضة العالمية وسعيها المستمر في إرساء معايير جديدة في تجارب اللاعبين والمشجعين".

وتعتبر كأس العالم تحت 17 سنة الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029، وكانت البطولة العالمية للناشئين قد شكّلت نقطة الانطلاق والظهور الأول لعدد من النجوم العالميين مثل الإيطالي جيانلويجي بوفون، والبرتغالي لويس فيغو، والإسباني تشافي هيرنانديز، والبلحيكي إيدن هازارد، والإسباني الآخر أندريس إنييستا، والبرازيلي نيمار، ومواطنه رونالدينيو، والكوري سون هيونغ مين، والإيطالي فرانشيسكو توتي.