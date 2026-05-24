رئيس السنغال يستقبل المشجعين ويشكر المغرب بعد العفو الملكي

- استقبل رئيس السنغال، باسيرو ديوماي فاي، المشجعين الذين أفرج عنهم المغرب بعفو ملكي من الملك محمد السادس، وسط احتفالات كبيرة في مطار بليز دياني، حيث عبّر عن سعادته بعودتهم إلى الوطن. - نشر الحساب الرسمي لرئاسة السنغال فيديو يوثق لحظة وصول المشجعين، مشيدًا بالعفو الملكي الذي سمح بإنهاء الأزمة وعودة الجماهير إلى داكار، مما يعكس الأخوة بين البلدين. - شكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم السلطات المغربية والسنغالية على جهودها في تأمين عودة المشجعين، مؤكدًا تضامنه مع جماهير "أسود التيرانغا".

استقبل رئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي فاي، المشجعين الذين أفرج عنهم المغرب، اليوم الأحد، عقب العفو الملكي الذي شملهم، ليشهد مطار بليز دياني احتفالات كبيرة وأجواء مميزة وسط استقبال رسمي بحضور الرئيس السنغالي الذي رحب بعودة الجماهير إلى أرض الوطن.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة السنغال عبر موقع إكس مقطع فيديو يُوثق وصول المشجعين السنغاليين إلى المطار واستقبال الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، لهم، وجاء في البيان الرسمي: "رئيس البلاد رحّب اليوم في مطار بليز دياني الدولي بالمشجعين الذين حصلوا على عفو ملكي من ملك المغرب، محمد السادس، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إنها لحظة مليئة بالمشاعر، ولمّ الشمل، وتجسيد للأخوة".

وظهر المشجعون السنغاليون في الفيديو وهم يغادرون الحافلة التي أقلّتهم من الطائرة إلى مبنى المطار الرئيسي، وهم يغنون ويرقصون ويصفقون وسط أهازيج شعبية خاصة، وكانوا يرتدون قمصان منتخب السنغال، بينما رفع بعضهم وشاحات تحمل علم البلاد، قبل أن يصافحهم الرئيس، وذلك وسط أجواء من الفرح داخل قاعة الاستقبال.

ووجّه رئيس جمهورية السنغال رسالة خاصة إلى السلطات المغربية و المشجعين الذين عادوا من المغرب: "نشكر السلطات المغربية خصوصاً ملك المغرب، على العفو الملكي وتأمين عودة المشجعين. ونريد القول لكل المشجعين الذين عادوا اليوم إلى وطنهم، إننا عملنا كثيراً من أجل عودتكم، وكنا نشعر أن جزءاً منا بقي هناك في المغرب، واليوم سنخلد إلى النوم جميعاً ونحن مطمئنون".

وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم أعلن عودة المشجعين السنغاليين الذين كانوا محتجزين في المغرب، بعد صدور عفو من العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطوة أنهت أزمة تابعتها السلطات السنغالية والاتحاد المحلي لكرة القدم خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في بيان رسمي نشره الأحد، أن المشجعين عادوا إلى العاصمة داكار بعد الجهود التي بُذلت بالتنسيق مع السلطات المغربية، مشيداً بالعفو الملكي الذي سمح بإنهاء القضية وعودة الجماهير السنغالية إلى بلادها.

كما عبّر الاتحاد السنغالي عن شكره للسلطات المغربية والسنغالية، إلى جانب السفارة السنغالية في الرباط، على المتابعة المستمرة للملف، مؤكداً تضامنه الكامل مع جماهير منتخب "أسود التيرانغا"، التي تواصل دعم المنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات القارية والدولية. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من متابعة القضية من قبل الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن الملف يُدار بتنسيق مباشر مع السلطات المغربية، في إطار العلاقات القوية التي تجمع البلدين.