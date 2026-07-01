رئيس الرأس الأخضر يتحدى بطل العالم: سننتصر على الأرجنتين

- يعتقد رئيس جمهورية الرأس الأخضر، خوسيه ماريا نيفيس، أن فريق بلاده قادر على تحقيق المفاجأة والفوز على الأرجنتين في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مشيراً إلى أهمية الإرادة والتوقعات المنخفضة لتحقيق الانتصار. - بقيادة المدرب بيدرو ليتو بريتو، يتمتع منتخب الرأس الأخضر بثقة كاملة وأمل كبير، حيث يسعى لكتابة مصيره بنفسه ومواجهة الأبطال، مما يعزز من تفاؤل نيفيس. - فرض منتخب الرأس الأخضر نفسه كمفاجأة في البطولة، بتعادله مع إسبانيا وأوروغواي والسعودية، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة ويتأهل لدور الـ32.

يعتقد رئيس جمهورية الرأس الأخضر خوسيه ماريا نيفيس (66 عاماً) أن فريق بلاده قادر على تحقيق المفاجأة والانتصار على منتخب الأرجنتين، في المواجهة التي ستجمع بينهما، السبت القادم، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026. وقال رئيس جمهورية الرأس الأخضر خوسيه ماريا نيفيس، في تصريحاته لشبكة "بي بي سي" البريطانية، الأربعاء: "أعتقد أننا قادرون على الفوز على الأرجنتين بهدف نظيف، لأننا نلعب حتى ننتصر، وعندما تكون التوقعات منخفضة لفريق ما، وإذا كانت لديه الإرادة للفوز، فالأمر ممكن. يجب على دولة صغيرة مثل الرأس الأخضر أن تسعى دائماً لتحقيق ذلك، وهو مفاجأة الناس باستمرار".

ورغم مواجهة الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، في دور الـ32، لا يزال خوسيه ماريا نيفيس متفائلاً، فهو يعتقد أن الفريق بقيادة المدرب بيدرو ليتو بريتو، والمعروف بلقب "بوبيستا"، يتمتع "بثقة كاملة، وأمل كبير، وسيقاتل حتى النهاية"، وخاصة أن المدير الفني قال في تصريحاته: "لدينا فرصة مؤكدة للفوز على الأرجنتين. لقد ذهبنا إلى هذه البطولة لنكتب مصيرنا بأنفسنا، وهذا يعني مواجهة الأبطال".

واستطاع منتخب الرأس الأخضر فرض نفسه كمفاجأة ضخمة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما فرض التعادل على منتخب إسبانيا من دون أهداف، بفضل التصديات الرائعة لحارس المرمى فوزينها، قبل خطف التعادل بهدفين لمثلهما أمام أوروغواي، فيما استطاع جعل منتخب السعودية يعاني وتعادل معه سلبياً، الأمر الذي جعل الفريق الأفريقي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد ثلاث نقاط، ويحسم تأهله إلى دور الـ32.