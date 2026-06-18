رئيس البرازيل يقترح التعاقد مع ميسي ويعترف بقوة المغرب

- مازح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الصحافيين باقتراح التعاقد مع ليونيل ميسي للعب مع البرازيل، وذلك خلال حديثه عن أداء منتخب السامبا في كأس العالم 2026 بعد التعادل مع المغرب. - جاءت تصريحات لولا بعد تألق ميسي مع الأرجنتين وتسجيله ثلاثية أمام الجزائر، مما أثار إعجاب العديد من نجوم كرة القدم رغم تقدمه في السن. - تستعد البرازيل لمواجهة هايتي في المباراة الثانية، مع توقعات بعودة نيمار بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وسط ترقب لأداء الفريق تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

مازح رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الصحافيين خلال ردّه على أحد الأسئلة اليوم الأربعاء على هامش حضوره اجتماع قمة مجموعة السبع، حين اقترح التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (39 عاماً)، وذلك في معرض حديثه عن أداء منتخب السامبا في كأس العالم 2026 المقامة في قارة أميركا الشمالية (المكسيك وكندا والولايات المتحدة)، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ.

وقال لولا بطريقة يعتريها المزاح، عندما طرح عليه الصحافيون سؤالاً عن منتخب البرازيل في كأس العالم، عقب التعادل في المباراة الافتتاحية أمام المغرب بهدفٍ لمثله، حيث كان خلاله أسود الأطلس الطرف الأفضل نسبياً في بعض أوقات المواجهة: "كنت أفكر في التعاقد مع ميسي ليلعب مع البرازيل. حسناً التعادل مع المغرب ليس بالأمر الجلل، هم أقوى منافسينا في المجموعة. يقولون إنه كلما زادت الشكوك حول البرازيل، فإنها تفوز بكأس العالم... سنرى".

وجاءت تصريحات لولا دا سيلفا عقب ما قدّمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده حامل لقب النسخة الماضية (2022 في قطر)، وذلك حين سجل ثلاثية (هاتريك) أمام منتخب الجزائر في بداية رحلة الطرفين في هذه النسخة، ليتلقى العديد من الإشادات رغم تقدّمه في السن، من قبل أسماء وازنة في عالم كرة القدم، مثل منافسه رياض محرز نجم الخضر وحتى الظاهرة رونالدو.

على المقلب الآخر تلعب البرازيل المباراة الثانية في دور المجموعات أمام هايتي، وعلى الورق يُعتبر فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المرشح الأبرز لتحقيق الفوز، وسط ترقبٍ لإمكانية عودة نيمار لبضع دقائق إلى أرضية الميدان، بعد غياب طويل بسبب إصابة في ربلة الساق.