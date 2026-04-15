رئيس البرازيل يراهن على نيمار ويضع شرطاً لحضوره في مونديال 2026

أكد رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (80 عاماً) أن نيمار (34 عاماً) يمتلك القدرة على قيادة "السيليساو" للفوز باللقب السادس، لكنه بحاجة إلى أن يكون لائقاً بدنياً. ويعاني نيمار من الإصابات المتكررة، ما أقفل باب المنتخب بوجهه منذ تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب أبطال العالم 5 مرات العام الماضي.

وكشف لولا في مقابلة مع قناة "TV 247" البرازيلية، مساء الثلاثاء، أنه ناقش وضع نيمار مع المدرب الإيطالي. وبين الرئيس وهو يضحك: "تحدثت مع أنشيلوتي وسألني: هل تعتقد أنه يجب استدعاء نيمار؟ فأجبته: إذا كان جاهزاً بدنياً، فهو يملك المستوى لذلك".

ومن المتوقع أن يعلن أنشيلوتي عن قائمة المنتخب البرازيلي المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو/حزيران - 19 يوليو/تموز) في 18 مايو/أيار المقبل. وشارك نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفاً، متفوقاً بهدفين على الأسطورة بيليه، للمرة الأخيرة بالقميص الأصفر في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وبعد عودته العام الماضي إلى سانتوس، ناديه الأم، قادماً من الهلال السعودي، لم يشارك مهاجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، إلّا في سبع مباريات فقط من أصل 21 مباراة رسمية خاضها فريقه هذا الموسم.