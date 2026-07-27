- استعدادات قطر لكأس العالم 2027: المنتخب القطري يستعد لمواجهة الصين في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027، مع التركيز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتطوير الأداء الجماعي. - استضافة تاريخية: تعتبر استضافة قطر لكأس العالم لكرة السلة 2027 محطة تاريخية، حيث تسعى لتعزيز انتشار اللعبة وتطوير مستوى المنتخبات الوطنية، مع التأكيد على جاهزية المنشآت والصالات الرياضية. - مشاركة آسيوية: يشارك منتخبا قطر لكرة السلة في دورة الألعاب الآسيوية 2026 في اليابان، ضمن خطة لتطوير المنتخبات وزيادة الاحتكاك القاري استعدادًا لكأس العالم 2027.

أكد محمد بن سعد المغيصيب، رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، أن المنتخب القطري سيستهل مشواره في المرحلة الثانية من تصفيات المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027 التي تستضيفها قطر، بمواجهة نظيره الصيني يوم 27 أغسطس/آب المقبل في الدوحة، مشيراً إلى أن المباراة ستقام على إحدى الصالات المخصصة لاستضافة منافسات كأس العالم 2027.

وأوضح رئيس الاتحاد القطري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، أن المنتخب القطري الأول يواصل تحضيراته المكثفة لخوض المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة للمونديال الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن تقام المباراة النهائية في صالة لوسيل. وأضاف أن إقامة المباراة ستكون بالتزامن مع تبقي عام واحد على انطلاق البطولة العالمية وستشكل بداية العد التنازلي الرسمي لكأس العالم، المقررة في قطر خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 12 سبتمبر/أيلول 2027.

وقال المغيصيب إن برنامج إعداد المنتخب يركز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتطوير الأداء الجماعي، قبل الدخول في سلسلة من المواجهات القوية أمام منتخبات الصين واليابان وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن مشاركة المنتخب القطري في التصفيات تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير مستوى المنتخب، رغم ضمان تأهله إلى النهائيات بصفته ممثل الدولة المستضيفة.

ويلعب المنتخب القطري في المرحلة النهائية بنظام الذهاب والإياب أمام المنتخبات المتأهلة من المجموعة الأخرى، حيث يواجه الصين في الدوحة يوم 27 أغسطس 2026، قبل أن يحل ضيفا على اليابان في الـ30 من الشهر نفسه. وفي النافذة الثانية، يستضيف المنتخب القطري نظيره الكوري الجنوبي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم يلتقي المنتخب الياباني في الدوحة في الـ29 من الشهر ذاته. ويختتم المنتخب القطري مبارياته في التصفيات خلال النافذة الثالثة، عندما يلتقي الصين خارج أرضه يوم 26 فبراير/شباط 2027، ثم يواجه كوريا الجنوبية في الأول من مارس/آذار.

استضافة المونديال..محطة تاريخية للسلة القطرية

وكشف المغيصيب عن استمرار العمل على مختلف الملفات التنظيمية والفنية المتعلقة باستضافة كأس العالم، بما في ذلك اختبار المنشآت والصالات الرياضية المخصصة لإقامة المباريات، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المنتخبات والجماهير. ووصف رئيس الاتحاد القطري استضافة البطولة بأنها محطة تاريخية لكرة السلة القطرية، وفرصة لتعزيز انتشار اللعبة، وتطوير مستوى المنتخبات الوطنية، والاستفادة من الخبرات التنظيمية والفنية التي توفرها إقامة حدث عالمي بهذا الحجم.

وأوضح أن برنامج الاتحاد يتضمن أيضا مشاركة منتخبي قطر لكرة السلة بنظامي خمسة لاعبين وثلاثة لاعبين في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، المقررة في مدينة ناجويا اليابانية خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2026. وأكد أن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية تأتي ضمن خطة تطوير المنتخبات الوطنية وزيادة الاحتكاك بمختلف المدارس القارية، بما يسهم في رفع مستوى اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة السلة 2027.