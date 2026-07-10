رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم يُعلن استقالته من منصبه

- أعلن جاسم البوعينين استقالته من رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم بعد ثلاث سنوات من توليه المنصب، وذلك عقب خروج المنتخب القطري من الدور الأول لكأس العالم في أمريكا الشمالية. - البوعينين، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، أكد أن فترة رئاسته كانت مليئة بالتحديات، لكن الطموحات تحولت إلى واقع بفضل الإصرار والإخلاص. - ينتظر المنتخب القطري استحقاقات مهمة، منها بطولة كأس الخليج وكأس آسيا، حيث يسعى للدفاع عن لقبه الذي حققه في 2024.

أعلن رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم البوعينين استقالته من منصبه بعد ثلاث سنوات من توليه دفة قيادة الاتحاد، وفقاً لما جاء في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس" اليوم الخميس، حيث لن يكمل رئيس الاتحاد ولايته التي تنتهي العام المقبل 2027.

وجاءت استقالة البوعينين الذي يتولى أيضاً منصب الأمين العام للجنة الاولمبية القطرية في أعقاب خروج المنتخب القطري من الدور الأول لبطولة كأس العالم المقامة حالياً في أميركا الشمالية، بعد اكتفائه بتعادل وحيد افتتاحي أمام سويسرا (1-1) وخسارتين أمام كندا (0-6) والبوسنة والهرسك (1-3).

وحصد "العنابي" نقطته الوحيدة في المونديال بعد مشاركة أولى تلقى خلالها ثلاث خسارات في البطولة التي استضافها على أرضه عام 2022. وقال رئيس الاتحاد القطري في منشوره: "يبقى أثر الخُطى شاهداً على ما تحقق من إنجازات، وما أُسس من عملٍ أثمر نجاحاً ملموساً"، مضيفاً: "كانت مرحلة مليئة بالتحديات، لكن بالإصرار والإخلاص تحولت الطموحات إلى واقع، وتحققت أهداف ظن البعض أنها بعيدة المنال".

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وأضاف البوعينين الذي لعب سابقاً لنادي قطر والمنتخب القطري: "أعلن استقالتي بعد 3 سنوات خدمت فيها بالعمل كرئيس مجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم.. أغادر اليوم، وقد تشرفت بالعمل مع بعض من الزملاء الأوفياء، حملوا الأمانة بإخلاص، فكان النجاح ثمرةً طبيعية لجهودهم وتفانيهم. لهم مني خالص الشكر والتقدير، ولكل من آمن بأن البناء الحقيقي يُصنع بالعمل الصادق بعيداً عن الضجيج والمصالح الضيقة، فستبقى الإنجازات خير شاهدٍ على أن المصلحة العامة كانت وستظل فوق كل اعتبار، وأن النيات الصادقة قادرة على تجاوز كل العوائق. أغادر المنصب اليوم، ويبقى الوفاء للعهد، والاعتزاز بكل ما تحقق، والدعاء بأن تستمر مسيرة الكرة القطرية نحو مزيدٍ من النجاح والتقدم والازدهار".

وانتخب البوعينين رئيساً للاتحاد عام 2023 خلفاً للشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني الذي أصبح وزيراً للرياضة والشباب منذ يناير/كانون الثاني 2024. وينتظر العنابي، الذي يقوده الإسباني جولين لوبيتيغي، استحقاقين، يتمثلا في بطولة كأس الخليج التي ستقام ما بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، وكأس آسيا مطلع العام المقبل التي سيدافع فيها العنابي عن لقبه الذي توج به على أرضه مطلع عام 2024 بعد لقب أول أحرزه عام 2019 في الإمارات.