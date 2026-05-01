- رفض جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مصافحة نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي خلال مؤتمر الفيفا، مما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل والإعلام الدولي. - أكد الرجوب أن رفضه للمصافحة يعكس موقفاً ضد التطبيع مع الوضع القائم، مشيراً إلى انتهاكات تتعلق بمشاركة أندية إسرائيلية في مناطق متنازع عليها، وهو ما يعتبره مخالفاً للوائح الفيفا. - رغم محاولات جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، لتخفيف التوتر والدعوة للحوار، إلا أن الواقعة أظهرت تعقيد فصل الرياضة عن السياسة في مثل هذه القضايا.

شهدت فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحظة فارقة، حينما رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، مصافحة نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي، رغم محاولة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، جمع الطرفين على المسرح أمام أعضاء الفيفا. وخلال الحدث، دعا إنفانتينو المسؤولين إلى المنصة في خطوة تهدف إلى إظهار وحدة كرة القدم، إلا أن الرجوب امتنع عن المصافحة بشكل واضح، ما ساهم في انتشار تلك اللقطة في مواقع التواصل ووسائل الإعلام الدولية المختلفة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، أكد الرجوب أن قراره لم يكن بدافع شخصي، بل يعكس موقفًا مرتبطًا بالواقع الحالي، مشددًا على أن المصافحة في هذا السياق قد تُفسَّر قبولاً أو تطبيعاً للوضع القائم. وأشار إلى أن الاتحاد الفلسطيني يرى وجود انتهاكات تتعلق بكرة القدم، خاصة في ما يخص مشاركة أندية إسرائيلية في مناطق متنازع عليها، وهو ما يعتبره مخالفًا للوائح الاتحاد الدولي.

وقال الرجوب: "لا يوجد لديّ مشكلة مع جياني إنفانتينو. كما تعلمون، من حق إنفانتينو الدفاع عن منصبه كقائد، بما في ذلك محاولته لتوحيد الشعب، لكن، على حد علمي، لا أعتقد أن ممثل الاتحاد الإسرائيلي محاور مناسب لمصافحته أو التقاط صورة معه، لأنه في خطابه أمام الكونغرس، تجاهل ما يفعله اتحاده ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التنظيم الرسمي للمباريات في الأراضي المحتلة، كجزء من دوريه الرسمي.. لذا أحترم وأقدر نيات إنفانتينو الحسنة في محاولته القيام بذلك، لكن في الوقت نفسه، شخص يحاول التستر على هذه الحكومة الإسرائيلية النازية الجديدة، لا أعتقد أنه يمكنني مصافحته أو التقاط صورة معه". كما نفى الرجوب نفياً قاطعاً أن يكون قدم وعداً مسبقاً لإنفانتينو بذلك بحسب الصحيفة.

بعيدا عن الملاعب الرجوب يرفض مصافحة ممثل إسرائيل في كونغرس فيفا

ويأتي موقف الرجوب في ظل مطالب متكررة من الاتحاد الفلسطيني بضرورة تدخل الفيفا، واتخاذ إجراءات بخصوص الأندية الإسرائيلية الناشطة في المستوطنات. لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يفرض أي عقوبات، معتبرًا أن القضية معقدة من الناحية القانونية، وهو ما زاد من حدة التوتر. من جانبه، حاول إنفانتينو تخفيف حدة الموقف، داعيًا إلى الحوار والعمل المشترك، ومؤكدًا أهمية كرة القدم وسيلةً للتقارب، إلا أن الواقعة أظهرت صعوبة فصل الرياضة عن القضايا السياسية في مثل هذه الملفات الحساسة.