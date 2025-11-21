- يتحدث فيليب ديالو عن مستقبل منتخب فرنسا بعد رحيل ديديه ديشان عقب كأس العالم 2026، مع بروز زين الدين زيدان كمرشح قوي لخلافته، رغم عدم حسم القرار بعد. - ديالو يؤكد على أهمية عدم إحداث اضطراب في تحضيرات المنتخب للمونديال، مع فتح الباب لإعلان المدرب الجديد في الأشهر القادمة، مع احترام الجهاز الفني الحالي. - زيدان يُعتبر المرشح الأبرز لخلافة ديشان، رغم ارتباط اسمه بتدريب أندية أوروبية كبرى، مع توقع إعلان المدرب الجديد إما بعد كأس العالم أو في الربع الأول من 2026.

تحدث رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو (62 عاماً)، عن مستقبل "الديوك" بعد الرحيل المرتقب للمدير الفني الحالي، ديديه ديشان، الذي سيضع حداً لمسيرته مع المنتخب، عقب المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بغض النظر عن النتائج. وفي ظل هذا الرحيل، يبرز اسم الأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان، بقوة بوصفه أبرز المرشحين لخلافته، خصوصاً أن الأخير لم يعد يخفي رغبته في تولي المهمة، بعدما أكد، خلال ظهوره الأخير، طموحه الواضح في الجلوس على مقعد تدريب منتخب بلاده.

وقال فيليب ديالو، في تصريحات أبرزها موقع راديو أر إم سي سبورت الفرنسي، اليوم الجمعة، إن بوصلة التوقعات تتجه بالكامل نحو زين الدين زيدان، غير أنه شدد بوضوح على أن صاحب القميص رقم 10 السابق لم يُحسم أمره بعد، وواصل التمسك بموقفه الرافض للاعتراف بأن زيدان هو الخيار الوحيد لخلافة ديشان، قبل أن يوضح: "سننتظر حتى يوليو/ تموز المقبل، فقد تحمل الأشهر المقبلة أحداثاً غير متوقعة، أنا أكنّ تقديراً كبيراً لزيدان، لما منحه لكرة القدم الفرنسية، وما برهن عليه مدرباً، من خلال الألقاب التي حققها، لكن لكل مرحلة توقيتها المناسب".

وفي ما يتعلق بموعد إعلان المدرب الجديد، بدا فيليب ديالو أكثر وضوحاً، مؤكداً أنه لا يريد إثارة أي اضطراب في تحضيرات المنتخب لكأس العالم 2026، لكنه فتح الباب أمام إعلان رسمي خلال الأشهر القادمة، رغم أن ديشان سيبقى في منصبه حتى يوليو المقبل، ليضيف قائلاً: "نركز حالياً على الاستعداد للمونديال، هذا ليس تشويقاً زائفاً، إنه ببساطة احترام للجهاز الفني الحالي، الذي يعمل منذ أربعة عشر عاماً، لا أريد الخوض في أي شيء قد يعيق استعدادات المنتخب".

واختتم فيليب ديالو حديثه قائلاً: "سأناقش الأمر مع ديديه ومع زملائي في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في النهاية، لدينا نافذتان لإعلان المدرب الجديد، إما بعد نهاية كأس العالم، وإما في فترة سابقة، ولكن بعيدة بما يكفي عن المرحلة النهائية للبطولة، أحد الخيارات هو نهاية الربع الأول من عام 2026، أي في مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان، كي نكون بعيدين بما يكفي عن المرحلة النهائية، لا أريد أن يحدث أي تشويش".

ويجدر بالذكر أن اسم زيدان طُرح باستمرار لتولي تدريب عدة أندية أوروبية كبرى، مثل مانشستر يونايتد الإنكليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، إلا أنه يبقى المرشح الأبرز لخلافة ديديه ديشان على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي بين 23 و31 مارس المقبل، قبل السفر للمشاركة في مونديال 2026 المقرر من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.