- يواصل منتخب إيران تحضيراته لكأس العالم 2026، رغم التوترات السياسية، مع إقامة معسكر تدريبي في تركيا وخوض مباريات ودية، مؤكدًا عدم الانسحاب من البطولة رغم مقاطعة الولايات المتحدة. - تسعى إيران لنقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك، ضمن المجموعة السابعة التي تضم نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، مع استمرار التواصل مع الفيفا لتحقيق ذلك. - أكدت المكسيك استعدادها لاستضافة مباريات إيران، بينما يظل القرار النهائي بيد الفيفا، الذي يتطلع لمشاركة جميع المنتخبات وفق الجدول المعلن.

أكد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أمس الأربعاء، أن منتخب بلاده يواصل تحضيراته لخوض غمار كأس العالم 2026، في الوقت الذي لا يفكر فيه بالانسحاب من هذه النسخة حتى لو لم يسافر إلى الولايات المتحدة التي تعتبر واحدة من الدول المضيفة، إلى جانب المكسيك وكندا، وذلك مع استمرار الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مهدي تاج، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، أمس الأربعاء، خلال استقباله منتخب السيدات العائد من أستراليا عند معبر حدودي مع تركيا، بعد خوضه بطولة كأس آسيا: "يقيم المنتخب الإيراني معسكراً تدريبياً في تركيا، وسنخوض أيضاً مباراتين وديتين هناك، سنقاطع الولايات المتحدة، لكننا لن نقاطع كأس العالم".

وكانت إيران قد حاولت في الأيام الأخيرة التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل طلب نقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك، خاصة أن جميع المواجهات التي حددها "الفيفا" من المفترض أن تُلعب في أميركا، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كلاً من نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.

وسيلعب منتخب إيران مباراة ودية أمام نيجيريا في 27 مارس/ آذار الجاري قبل أن يواجه كوستاريكا بعد أربعة أيام في أنطاليا، ضمن بطولة رباعية دعيت إليها، وكان المفترض أن تقام في الأردن قبل نقلها لاحتدام الصراع في المنطقة، مع الإشارة إلى أن الفريق يضم بعض اللاعبين المحترفين في دوريات أوروبية، على غرار مهاجم أولمبياكوس اليوناني مهدي طارمي.

يُذكر أن رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم أكدت أن بلادها مستعدة لاستضافة مباريات منتخب إيران في كأس العالم خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، مشيرة إلى أن القرار النهائي بطبيعة الحال يعود إلى الاتحاد الدولي للعبة، والذي أكد بدوره أنه على تواصل مستمر مع الجانب الإيراني، لكنه يتطلع إلى مشاركة جميع المنتخبات وفق جدول المباريات المعلن في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2025.