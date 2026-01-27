رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي مونديال 2030 سيقام في إسبانيا

تحدث رئيس الاتحاد الإسباني، رافاييل لوزان، عن بطولة مونديال 2030، التي ستستضيفها كل من إسبانيا والبرتغال والمغرب، وتحديداً تناول موضوع المباراة النهائية، ومن سيكون مستضيفها في النسخة التي تلي نسخة بطولة مونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وشارك رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافاييل لوزان، في حفل توزيع جوائز خاصة بجمعية الصحافة الرياضية في العاصمة الإسبانية مدريد، وأكد أنّ إسبانيا ستستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030، وقال بحسب وكالة الأنباء الإسبانية: "تتمتع إسبانيا بقدرة تنظيمية أثبتتها على مدار سنوات طويلة، وستكون هي القائد لمونديال 2030، وهنا ستُحتفل المباراة النهائية لكأس العالم".

وتطرق رئيس الاتحاد الإسباني خلال حديثه عن تنظيم المغرب (المشارك في تنظيم مونديال 2030) والمشاكل التنظيمية التي ظهرت خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، وقال لوزان: "المغرب يشهد بالفعل تحولاً كبيراً على الأصعدة كافّة، ولديه ملاعب رائعة. يجب أن نعترف بما جرى إنجازه على نحوٍ جيّد، لكننا رأينا في كأس أفريقيا مشاهد تضرّ بصورة كرة القدم العالمية".

في المقابل، أكد لوزان رغبة الاتحاد الإسباني في تنظيم أفضل نسخة في التاريخ من بطولة كأس العالم، خصوصاً مع تزامنها مع مرور 100 عام على أول مونديال أقيم في أوروغواي، وأضاف ذاكراً: "يجب أن نكون على قدر المسؤولية، نحن نعمل لضمان أن تحظى إسبانيا بأفضل كأس عالم في التاريخ في عام 2030".

يُذكر أن المشاهد التي تحدث عنها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في المغرب جاءت على خلفية ما شهدته المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما حدثت فوضى بين اللاعبين على أرض الملعب، وأعمال شغب من الجماهير السنغالية، بعد لقطة احتساب ركلة جزاء لمنتخب المغرب، ما دفع لوزان في التشكيك حول قدرة المغرب على التنظيم الجيد للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030.