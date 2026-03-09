رئيس الاتحاد الإسباني: حسم مصير "الفيناليسيما" خلال 48 ساعة

- أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، عن تضامنه مع دول الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية، مشيراً إلى أهمية المباريات التحضيرية لكأس العالم 2026، والتي تشمل لقاءات بين إسبانيا والأرجنتين ومصر. - تتضمن الفعاليات المرتقبة في قطر مباريات بين مصر والسعودية، وقطر وصربيا، بالإضافة إلى قمة الفيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين، مع تأكيد لوزان على اتخاذ قرارات سريعة بشأن هذه المباريات. - شدد لوزان على أهمية العلاقات مع دول الخليج، مثل قطر والسعودية، مؤكداً على متابعة الوضع عن كثب لضمان نجاح الفعاليات الرياضية.

تضامن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، مع دول الخليج التي تتعرض لاعتداءات إيرانية، مثيراً في الوقت نفسه مصير بطولة الفيناليسيما المقررة إقامتها في قطر على ملعب لوسيل الشهير بين منتخب إسبانيا ونظيره الأرجنتيني يوم 27 مارس/ آذار الجاري.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، حول هذه القمة ومباراة أخرى كان من المقرر أن يلعبها لاروخا أمام مصر على ملعب لوسيل تحضيراً لبطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتنطلق بتاريخ 11 يونيو/ حزيران المقبل: "نحن على وشك اتخاذ القرار في غضون 48 ساعة. سيكون الأمر سريعاً لأن الوقت يداهمنا، المباراتان تمثلان أهمية كبيرة لنا من أجل التحضير للمونديال. سنعلن عن الرد في وقت قريب جداً. الجميع مهتم ومعني بإيجاد الحل النهائي".

ومضى قائلا: "يجب أن ننقل تضامننا إلى الدول المتضررة، تجمعنا علاقات مباشرة معهم، مثل قطر والسعودية، وبقية الدول. نحن نعمل منذ الأسبوع الماضي، منذ اندلاع هذا الصراع، ونراقب الموقف مع فرق عديدة لنتابع ما يحدث خطوة بخطوة".

ومن المقرر أن ينطلق مهرجان قطر لكرة القدم بمباراة بين مصر والسعودية على استاد أحمد بن علي، ومواجهة أخرى بين العنابي بطل كأس آسيا ضد صربيا في اليوم عينه، لتقام بعدها قمة الفيناليسيما، ثم لقاء مصر وإسبانيا في 30 مارس/آذار في لوسيل، وكذلك السعودية وصربيا على استاد جاسم بن حمد، ثم مباراة بين العنابي القطري ونظيره الأرجنتيني في اليوم التالي.