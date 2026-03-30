- وجه الأمير علي بن الحسين رسالة تحفيزية للاعبي المنتخب الأردني في معسكر أنطاليا، مشددًا على المسؤولية الكبيرة والدعم الشعبي، مؤكدًا أن المنتخب يجسد آمال شعوب بلاد الشام. - تعادل منتخب النشامى مع كوستاريكا 2-2 في مباراة ودية ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026، ويستعد لمواجهة نيجيريا وديًا في تركيا. - سيخوض المنتخب الأردني تجمعه الأخير قبل كأس العالم في مايو ويونيو، بمباريات ودية ضد سويسرا وكولومبيا، ويستعد للمشاركة الأولى في تاريخه في البطولة ضمن المجموعة العاشرة.

وجّه رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين (50 عاماً)، رسالة تحفيزية قوية إلى لاعبي المنتخب الأردني خلال معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة أنطاليا التركية، شدّد فيها على حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والدعم الشعبي الواسع الذي يحظون به.

وأكد الأمير علي في مقطع فيديو نشره الاتحاد المحلي للعبة على حسابه في فيسبوك، اليوم الاثنين، أن النشامى لا يمثلون الأردن فقط، بل يجسدون مشاعر وآمال شعوب بلاد الشام التي تعاني، من فلسطين إلى لبنان وسورية، ممن يرون في المنتخب الأردني صورة لمعاناتهم وطموحاتهم، وهو ما يضاعف قيمة المهمة المقبلة، وأشار إلى أن الجهازين الإداري والفني قادران على توفير أفضل الظروف والإعداد، لكن الحسم داخل الملعب يبقى مسؤولية اللاعبين وحدهم، داعياً إياهم إلى التركيز الكامل وبذل أقصى ما لديهم في المرحلة المقبلة، في مشهد عكس الروح الإيجابية والعزيمة العالية داخل المعسكر.

وفي وقت سابق، تعادل منتخب "النشامى" مع نظيره الكوستاريكي 2-2، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الجمعة الماضي في أنطاليا، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. وتتخلل معسكر النشامى في تركيا مواجهة ودية آخرى أمام نيجيريا، مساء غدٍ الثلاثاء.

يذكر أن منتخب الأردن سيُقيم تجمعه الأخير قبل خوض نهائيات كأس العالم في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، حيث يلتقي مع سويسرا في 31 مايو بمدينة سانت غالن، قبل أن يغادر إلى أميركا لمواجهة كولومبيا في السابع من يونيو بمدينة سان دييغو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية. ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث سيلعب في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.