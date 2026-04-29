رئيس الاتحاد الآسيوي يوجّه رسالة إلى الأطراف المتأثرة بالنزاعات

- أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن عام 2026 سيكون مفصليًا في تحول كرة القدم الآسيوية، مشيدًا بالتزام الأعضاء خلال الأوقات الصعبة التي شهدت تحولات عالمية كبيرة، مما ساهم في استمرار اللعبة الجميلة في القارة. - وجه رسالة تضامن للأعضاء الغائبين، مؤكدًا أن كرة القدم تبقى جسرًا للأمل والسلام، داعيًا للحفاظ على الوحدة وعدم السماح للظروف الخارجية بالتأثير على مستقبل كرة القدم الآسيوية. - أشاد بتنظيم البطولات بنظام التجمع، مثنيًا على جهود الاتحاد السعودي والأسترالي والتايلاندي في استضافة بطولات الاتحاد القاري بنجاح.

اعتبر رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أمس الثلاثاء أنّ 2026 عام مفصلي من التحول، وذلك في تصريحات جاءت على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية السادس والثلاثين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في فانكوفر بكندا، قبيل كونغرس الاتحاد الدولي غداً الخميس، ليبعث في الوقت عينه رسالة تضامن خاصة.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي أمام الأعضاء: "نشعر بالامتنان العميق لالتزام الأعضاء الراسخ خلال فترة صعبة شهدت تحولات عالمية كبيرة وحالة من عدم اليقين، لدنيا عزيمة على التكيف، وقد كانت القوة الدافعة وراء عام استثنائي، في هذه الأوقات الصعبة، كان التزامكم بالحفاظ على استمرار اللعبة الجميلة في قارتنا مصدر إلهام حقيقي، ومن هذا المنطلق، وبروح الوحدة والمرونة التي تدفع كرة القدم الآسيوية إلى الأمام، أتقدم بخالص الشكر لجميع أعضائنا وأنديتنا".

كذلك وجّه سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "إلى إخوتنا وأخواتنا الذين لا يستطيعون الحضور معنا اليوم: نؤكد أنّ قلوبنا وعقولنا معكم ومع أحبائكم، وندعو لكم بالسلامة والقوة في هذه الأوقات الصعبة، كرة القدم كانت دائماً جسراً لا حاجزاً، وهي مصدر للأمل وقوة للسلام، واليوم، أكثر من أي وقت مضى، لا يمكننا ويجب علينا ألا نسمح لهذه الظروف الخارجية بالتأثير في وحدتنا. وعلى الرغم من التحديات من حولنا، تبقى رسالتنا كما هي: بناء مستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً ونجاحاً لكرة القدم الآسيوية".

وأردف بالقول: "لعبتنا ليست أداة سياسية لخدمة أي أجندة أو مصالح شخصية، ولن تكون كذلك أبداً. هذا جوهر قيمنا ونزاهتنا، وهو ما يجعل رياضتنا القاسم المشترك في كرة القدم العالمية، ويحدد هويتنا أفراداً واتحادات وطنية واتحاداً قارياً".

وأشاد الشيخ سلمان بجميع الجهات المستضيفة للبطولات بنظام التجمع، بما في ذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم (دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025)، والاتحاد الأسترالي لكرة القدم (كأس آسيا للسيدات)، والاتحاد التايلاندي لكرة القدم (كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً)، وذلك تقديراً لتنظيمهم المتميز لبطولات الاتحاد القاري خلال الأشهر الماضية.