رئيس الاتحاد الآسيوي ينتقد مشروع إنفانتينو: غياب التشاور غير مقبول

انتقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على لسان رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدم تشاوره بشأن خطته لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى بطولة كأس العالم، مطالباً بمزيدٍ من الوقت لدراسته، لتأتي هذه الخطوة كضربة لآمال "فيفا" لتمرير الاقتراح.

وفي رسالة لاذعة موجهة إلى الاتحادات الأعضاء الـ 47 في القارة، نقلتها وكالة رويترز، حذر رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، من أن المقترح لن ينجح أبداً من دون دعم جميع التكتلات الكروية الإقليمية، في اعتراف منه بالمعارضة الأوروبية الشديدة.

وكتب سلمان بن إبراهيم آل خليفة بحسب المصدر عينه: "يلاحظ الاتحاد الآسيوي بقلق بالغ وخيبة أمل أنه لم يتم التشاور معه من الفيفا على أي مستوى قبل الإعلان العلني عن هذا المقترح، كما أنه لم يتلق أي تحليل مفصل للحوكمة أو الجوانب المالية أو القانونية للمقترح وتداعياته المحتملة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

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وختم بيانه قائلاً: "علاوة على ذلك، يشعر الاتحاد الآسيوي بقلق بالغ من أن الإجراءات الأحادية التي يتخذها الفيفا، والتي تبدو وكأنها تقوض أسس كرة القدم القارية، القائمة على التضامن والتعاون والشفافية". وكان فيفا قد أعلن ​يوم الثلاثاء عزمه تأسيس كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها ​من بطولاته، وهو ما أثار انتقادات من عدد من الاتحادات القارية.