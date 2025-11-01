- رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، يوجه رسالة دعم لقطر قبيل انطلاق كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، مشيداً بقدرتها على تنظيم بطولات كروية عالمية استثنائية. - البطولة تشهد مشاركة 48 منتخباً، منها تسعة منتخبات آسيوية، تسعى جميعها لحصد اللقب الثاني لقارة آسيا في تاريخ البطولة، مما يعكس أهمية الحدث في تطوير كرة القدم للشباب. - الشيخ سلمان يعبر عن شكره لقطر لتحقيق طموحات الاتحاد الآسيوي، متمنياً النجاح للفرق والحكام المشاركين في البطولة.

وجّه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رسالة إلى دولة قطر، قبيل انطلاق نسخة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة 48 منتخباً، والتي تعتد أول خطوة في عهد جديد في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وقال الشيخ سلمان، اليوم السبت، في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الآسيوي للعبة: "نيابةً عن أسرة كرة القدم الآسيوية، نتمنى للسلطات القطرية وللاتحاد الدولي لكرة القدم كل التوفيق في ما يمكن وصفه بلحظةٍ مفصلية ستُغيّر مسار كرة القدم العالمية للشباب لأجيالٍ قادمة، لا شكّ أن قطر تُعدّ رائدةً في تنظيم البطولات الكروية العالمية، وكل آسيا تقف موحّدةً خلفها بثقة وفخرٍ كبيرين، بقدرتها على تقديم بطولة استثنائية جديدة".

وتابع رئيس الاتحاد الآسيوي قائلاً: "نُعرب عن شكرنا لقطر على تجسيدها طموحاتنا من خلال رؤية ومهمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الهادفتين إلى منح نجومنا الصاعدين منصةً عالمية المستوى. كما أتمنى لجميع فرقنا المشاركة وحكامنا منافسة ناجحة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في قطر".

ويشارك في بطولة كأس العالم للناشئين تسعة منتخبات آسيوية في النسخة العشرين من البطولة العالمية، وهي اليابان وإندونيسيا وطاجيكستان والإمارات التي بلغت ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في السعودية، وجمهورية كوريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اللتان بلغتا دور قبل نهائي البطولة، والسعودية الوصيفة، وأوزبكستان التي توّجت باللقب القاري، إضافة إلى قطر التي تستضيف النسخ الخمس المقبلة، وسيسعى جميعهم لحصد اللقب الثاني لقارة آسيا في تاريخ البطولة.

