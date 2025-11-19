- تأسيس وحدة الابتكار في برشلونة: بدأت منذ عشر سنوات بقيادة ألبرت موندت، وتركز على الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، وتعليم المواهب لإعادة تعريف صناعة الرياضة. - التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: منذ 2017، يستخدم برشلونة الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط التكتيكية واستثمر في شركات لتحسين الأداء الرياضي والوقاية من الإصابات. - التوسع والشراكات العالمية: يسعى برشلونة لتعزيز وجوده العالمي عبر فعاليات دولية، وبناء علاقات مع مؤسسات في الشرق الأوسط، وتطوير التجارة الإلكترونية لجماهيره.

كشف رئيس وحدة الابتكار والتطوير المستقبلي بنادي برشلونة الإسباني (Barça Innovation Hub)، ألبرت موندت، في مقابلة حصرية مع "العربي الجديد" العديد من الجوانب والإيجابيات التي يقدّمها هذا المجال لمساعدة الفريق الكتالوني والمساهمة في تطورّه وتقدّمه، وذلك على هامش حضوره "قمة الويب" في مدينة لشبونة البرتغالية.

ويُشرف ألبرت موندت، على برامج تجمع بين البحث العلمي، والشركات الناشئة، والملكية الفكرية، وتعليم المواهب، بهدف بناء تقنيات وحلول تُعيد تشكيل صناعة الرياضة عالمياً، وهو الذي يمتلك خبرة واسعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وابتكار المنتجات، بعدما عمل سابقاً مستشاراً لعدد من المؤسسات في أوروبا في مجالات تكنولوجيا الصحة والتقنيات العميقة.

كيف ومتى بدأ هذا المشروع، وماذا يعني الابتكار لنادي مثل برشلونة الإسباني؟

يمكنني القول إنّ كلّ شيء بدأ قبل تسع أو عشر سنوات، حين انضممتُ إلى النادي أولاً مستشاراً خارجياً بمهمة المساعدة في بناء وحدة ابتكار مؤسسية للنادي. كانت خلفيتي في مجال التكنولوجيا، فساعدتُ عملاء مختلفين على بناء أقسام ابتكار على مستوى الشركات، وبشكلٍ أساسيٍّ مساعدة العلماء على بناء أعمالٍ تجارية انطلاقاً من حلولهم المتكاملة في قطاعاتٍ أخرى، خاصةً قطاع الصحة وكذلك في مجال التكنولوجيا العميقة، ولكن مما أحاول تصميمه هو وحدة تفكر في مستقبل البارسا من خلال ثلاثة ركائز رئيسية. الأولى هي الشركات الناشئة، والتي تمكننا من بناء منتجات وخدمات يمكنها إعادة تعريف صناعة الرياضة وما وراء ذلك، لأننا نؤمن بأن الرياضة تتقاطع مع العديد من الصناعات مثل الصحة والإعلام وإدارة البنية التحتية والتعليم والكثير من الأشياء، أما الركيزة الثانية فهي "IPs"، أي الملكية الفكرية التي يمكننا بناؤها وتوزيعها بناء على المعرفة والدراية الفنية، فعادةً تكون مع أطراف ثالثة، ولكن في بعض الأحيان وحدنا، وأخيراً تعليم المواهب، وهم المهنيون الجدد بطبيعة الحال.

كان علينا أن نتطور، لذا، بدأنا بشكل أساسي العمل على بعض مشاريع البحث، في عام 2017 باشرنا في تطوير برنامج داخلي بالتعاون مع مهندسي ذكاء اصطناعي لأتمتة الكثير من عمليات التعرّف على الأنماط في المفاهيم التكتيكية المتعلقة بالفيديو بشكل أساسي، حيث كانوا يستهلكونه ويكتشفون الأنماط يدوياً، واليوم وبعد سبع سنوات، لدينا بنية تحتية مع برنامج داخلي يُشغّل حالياً لقسم التكنولوجيا، ومُدمج في جميع تقنيات التعلم الآلي بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط الموجودة بالفعل، لكن في بعض الأحيان يكون البحث والتطوير صعباً، ولا نتمكن من بناء منتجات مخصصة بالكامل، لهذا السبب نريد الاستثمار في شركات ذات خبرة فريدة تتكامل مع برشلونة، يمكننا إحداث تأثير كبير في صناعة الرياضة، وهذه القطاعات الأخرى المرتبطة بالرياضة، مثل الصحة.

ما هي النماذج التي يُمكن ذكرها في هذا المجال وعلاقتها بكرة القدم والإصابات التي تضرب اللاعبين؟

في مجال الصحة هناك شركة تُدعى Omni Scope على سبيل المثال، وقد تمكّنا من تطوير تكنولوجيا حصلت على براءة اختراع لتسلسل جهاز المناعة، ولدينا فهم لكيفية توظيف ذلك لعلاج أمراض مثل السرطان، وكذلك اكتشاف المؤشرات الحيوية التي يُمكن أن تُساعدك إما على الوقاية من الإصابات وإما إطالة عمرك، في نهاية المطاف، التعافي سيكون أسرع بكل تأكيد لأن جهازك المناعي هو ما يحميك من أي نوع من الأمراض، من ثم إذا عاملت جسمك بطريقة تمنعك من التقدم في السن بقدر عمرك الزمني، يمكنك حينها تطوير مسيرتك الكروية.

بالنسبة للاعب، هذا إنجازٌ كبير، هناك شركة تُسمى "ميتاجينز"، وقد أبرمنا معها صفقة، قمنا بتضمين تطوير فريد كنا نبنيه من الملكية الفكرية أيضاً، وهو مزيج مما نسميه الحمل الخارجي، وهو الحجم الميكانيكي للاعبين المرتبط بالعديد من علوم الـ "omics" المختلفة، والمؤشرات الحيوية، وعلم الجينوم، وعلم البروتينات، وعلم الأيض، لفهم ما إذا كان هناك خطر إصابة، هذا الأمر لا يزال تحت الاختبار ولم يصل بعد إلى مرحلة الإنتاج، لذلك ما زلنا لا نطبقها على الفريق، لكننا رأينا أن هناك فرصة كبيرة هنا لأننا اكتشفنا بالفعل بعض الارتباطات المهمة بين البيانات التاريخية والإصابات، إلى جانب هذه الخوارزمية التي بنيناها، لذا نعمل حالياً مع هذه الشركة لجعل ذلك ملموساً، وسنبدأ العمل معهم في الموسم المقبل على تطبيق ذلك.

هل الأمر يعني دمج خبرة برشلونة مع الشركات الناشئة، وما مدى أهمية الذكاء الاصطناعي في هذا المجال؟

نعم إن القطاع التعليمي بالنسبة إلينا أمرٌ مهم، فنشاطنا يُسهم في أمرين، أولًا، تنمية المواهب، وثانياً، دمج خبراء صناعة الرياضة في شركاتنا المستثمرة وفي مشاريع تطوير الأبحاث لدينا، أو في النادي، وفي وحدات أعمالنا، هذا هو كلّ شيء تقريباً، والموارد التي نوفرها أيضاً من قطاعنا التعليمي، مثل معظم الجامعات، يُمكن إعادة استثمارها في رأس المال الاستثماري ووحدة البحث والتطوير لدينا.

أما مجال الذكاء الاصطناعي المنتشر اليوم في كلّ مكان تقريباً، فقد عملنا عليه لسنوات، ويحاول الجميع حالياً أتمتة اكتشاف الإصابات وأتمتة التحليل التكتيكي، ولكننا كنّا نفعل ذلك منذ سبع سنوات، عندما نغير بعض أنماطنا وسلوكاتنا، نريد أن نجعلها مستدامة، فهي ليست مجرد مواكبة للترند، بل هي خطط استراتيجية مستدامة ومدروسة، وأفضل طريقة نعتقد أننا نستطيع أن نستمر من خلالها، هي الاستثمار في الشركات الناشئة، هؤلاء الشباب قادرون على البناء بسرعة.

هل الأولوية القصوى وأول عائد استثماري لكم هو استخدام هذه الحلول داخل نادي برشلونة الإسباني؟

حسناً، هناك أمران. هذا أحدهما بالطبع، ولكنه في الأساس عوائد مالية بحتة أحياناً، هدفنا مساعدة هذه الشركات على النمو ومن ثم الحصول على ربحية عند الخروج، فلقد بعنا بالفعل حصصنا في إحدى الشركات التي دعمناها لشركة أميركية متعددة الجنسيات، كانت الشركة تُدعى "Railtrack"، وساعدناهم بشكل أساسي في بناء المنتج مع مدربينا البدنيين، كان حلاً لتتبع GPS، أصبحت واحدة من الشركات الثلاث الرائدة بهذا المجال عبر العالم، واستحوذت عليها شركة أميركية قبل عامين، وكانت الاستفادة من جانبين، بالطبع، ليس فقط على مستوى العوائد المالية، ولكن أيضًا مساعدة الشركة في بناء المنتج من أجل تقديم حلول أكثر ملاءمة لنادي برشلونة والصناعة معاً.

إذاً بدلاً من تكوين اللاعبين وبيعهم أنتم تصدرون الشركات الناشئة؟

هذا على المدى الطويل، يستغرق اللاعب عشر سنوات ليدخل عالم الاحتراف، يدخل اللاعب إلى لا ماسيا عندما يبلغ من العمر ست سنوات حدّاً أدنى وربما لو حالفه الحظ فقد ينضمّ إلى الفريق الأول وهو في السادسة عشرة، هذه هي السنوات العشر نفسها التي نبدأ بها الآن مع الشركات الناشئة، نريد أن نرى النتائج خلال عشر سنوات. والفكرة هي أنه في كل عام لدينا مجموعة جديدة من الشركات الناشئة التي نستثمر فيها، لكن بالطبع هذا مسار طويل، يستغرق وقتًا، ما أقوله هو أن هناك رؤية وهناك هياكل وحوكمة وضعت قبل ثلاث سنوات تمكننا من التحرك بسرعة.

لقد آمن بذلك الرئيس (خوان لابورتا) ودعمنا في هذا التوجه للتنفيذ بشكل أسرع، في السنوات الأولى، كنا بطيئين بعض الشيء في مجال رأس المال المُغامر، لكننا كنّا نشيطين جداً في التنمية الإقليمية والتعليم، وحين بدأنا بتوسيع "رأس المال المُغامر" ثلاث سنوات فقط، لدينا خمس عشرة شركة ضمن محفظتنا الاستثمارية.

هل تعاملكم يكون مباشراً مع اللاعبين أو طرف آخر داخل نادي برشلونة الإسباني؟

نحن لا نُحدد اللاعبين بعينهم، لأن لدينا بنية تحتية في النادي، هناك طاقم عمل يُعنى عادةً بالاستقرار وراحة اللاعبين وفي نهاية المطاف، يعرفونهم جيداً، ويتعاملون مع الكثير من الضغوط، لذا، نعتمد على الطاقم، الذي يفهم متى يُمكن بناء شيء ما. وهذا أيضًا جوهر عملنا، لأن تعليمنا يشمل إعداد اختصاصيي العلاج الطبيعي والأطباء والمدربين، لذا لا يقتصر نهجنا على العمل مباشرةً مع اللاعبين، بل على العمل مع الطاقم، وهو ما يُتيح لنا، كما أعتقد، تقديم قيمة أكبر للنادي وحتى للاعبين.

هل هناك لاعبون استفادوا من منتجاتكم؟

حسنًا، بالطبع، ولكن ما يهم هنا هو منتجاتنا، وكيف يُمكننا دمجها في عملياتنا اليومية، لا أستطيع ذكر أسماء لاعبين، لأن هذا ليس ما أقصده، بالطبع، كأي مجال، هناك أنواع عديدة من اللاعبين، بعضهم أكثر اهتماماً بهذا النوع من الأمور، والبعض الآخر أقل اهتماماً، لكن حين يعتزلون اللعب، من المؤكد أنهم يبدؤون في الاستثمار أكثر فأكثر في رأس المال المُخاطر، ولذلك برشلونة موجود أيضاً هنا، وبالتأكيد هناك شيء هنا نود أن نستثمر فيه معهم.

هناك خطة لدى برشلونة تخص قطر ما هي؟

سنستضيف في الدوحة شركاتنا السبع، الفكرة هي أن نعرض هناك رؤية نادي برشلونة للمستقبل، ورؤية البارسا مُجسّدة أيضاً من خلال تلك الشركات المُستثمر فيها، وسنرصد الاتجاهات، وسيكون لدينا جناح لكلّ من هذه الشركات الناشئة، وإذا أراد الناس التحدث معهم، وفهم ما يبنونه حقاً، أعتقد أن هذه فرصة جيدة لهم للتواصل، ولكن أيضاً لفهم أفضل لتكنولوجيا الشرق الأوسط، وهو أمر نود أن نتعلم الكثير عنه هناك، نريد أيضًا مقابلة فريق أسباير، ومستشفى أسبيتار أيضاً، لدينا علاقات جيدة هناك أيضاً، لذا، نعم، سيكون الأمر رائعاً، أعتقد أنها المرة الأولى التي يُعقد فيها المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة، فهو أحد أكثر المعارض تقدماً في هذا المجال، لديهم مدير أحبه هو مارتن بوشيت، هو رائعٌ حقاً، أحبه لأنه يتمتع بعقلية علمية وعملية ودائماً ما يواكب أحدث التوجهات.

ماذا عن الجهاز الذي ظهر في مونديال قطر 2022 وساعد على التواصل بين المدرب واللاعبين؟

أتذكره، كانوا يستخدمونه في التدريبات، لكنني أعتقد أنه يجب أن يحصل على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) لكي يُستعمل في المباريات الرسمية، لا أعرف إن كان قد حصل على الموافقة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعتقد أن هناك الكثير للقيام به في كرة القدم.

لكن، ما زال المدربون يتواصلون مع اللاعبين كما كانوا يفعلون قبل مائة عام، ما رأيك؟

أجل، وهو أمر غريب، أحياناً تكون الرياضة بطيئة بعض الشيء في تبني التكنولوجيا، وهذا بسبب أن عملنا الأساسي غير قابل للتنبؤ، فبما أن عملنا الأساسي هو كرة القدم، فإن كرة القدم غير متوقعة، لا يمكننا التحكم فيها في أي صناعة أخرى، كل تقنية تحاول التحكم في الأمور من خلال البيانات، والتنبؤ بالأمور من خلال المحاكاة.

كرة القدم أكثر تعقيدًا من ذلك، هناك جانب عاطفي وجانب نفسي فيها، اثنان وعشرون لاعبًا في كلّ كرة؟ هي مرنة للغاية، وليست مثل لعبة كرة السلة حيث يكون هناك الكثير من الانقطاعات، إنها أكثر تجزئة. لذا، من الأسهل بكثير تحديد الأشياء في كرة السلة من كرة القدم، بالطبع، الآن مع الذكاء الاصطناعي، تتغير الأمور كثيراً، ويمكن هيكلة العديد من البيئات غير المنظمة، وهذا سيؤثر بالتأكيد على الرياضة، خاصةً في عالم كرة القدم، من ثم هو أمرٌ نعمل عليه بالفعل، ولكن في بعض الأحيان، وبسبب عدم القدرة على التنبؤ، تستغرق الكثير من التقنيات وقتًا أطول لأنها تحتاج إلى تعليم وتحتاج إلى إثبات أنها تخلق قيمة، وليست كل التقنيات تخلق هذه القيمة، هناك ضجيجٌ كبير، وأستطيع أن أقول لكم إنني أرى الكثير من الشركات، والأشخاص الذين يحاولون بناء مشاريعهم أحيانًا من دون العودة إلى الجوهر، وهو أين تكمن قيمة الإبداع هنا؟ هناك العديد من الأمثلة الجيدة، والعديد من حلول إشراك الجماهير.

كيف تعملون على تفعيل القاعدة الجماهيرية الواسعة لنادي برشلونة حول العالم وفي المنطقة العربية؟

يقول الجميع: إذا دفع كلّ مشجع يورو واحد، فسيكون المجموع مئة مليون، أعني، الجميع يقولون الشيء نفسه، لكن الأمر ليس بهذه السهولة. هؤلاء المشجعون يتفاعلون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولديهم العديد من البدائل، لذا، السؤال هو: كيف نبني شيئاً فريداً لهم، بحيث يمكننا إشراكهم جميعاً.

الأمر يتعلق بخلق التجارب التي يرغبون في عيشها في الوقت الحالي، وبالسعر الذي يرغبون في دفعه، لذا، من السهل قول ذلك، لكن من الصعب بناؤه، لكن الحقيقة هي أن لدينا ملعباً واحداً في برشلونة، وهو بممزلة معبد برشلونة، لكن السؤال هو كيف يُمكننا توسيع نطاق تجربة بارسا إلى أبعد من ذلك، على سبيل المثال، في قطاع التجزئة، نشهد نمواً هائلاً، أعمالنا في هذا المجال تنمو بكامل طاقتها منذ يوليو/ تموز التجارة الإلكترونية العالمية كانت تُديرها شركة نايكي سابقًا، وهذا القطاع ينمو بسرعة. لذا، هناك بالتأكيد قطاع في قطاع التجزئة ينمو، وسينمو بشكل كبير في السنوات القادمة.

هل هذا يعني أنكم ستذهبون إلى المتاجر الإلكترونية بالكامل بدلاً من المتاجر التقليدية؟

لا، لا. ولكن قبل ذلك، كانت التجارة الإلكترونية في البارسا تابعة لشركة نايكي، كان برشلونة يُديرها من خلال شركة نايكي للتجارة الإلكترونية، لذلك لم نكن قادرين على إدارتها بشكل مباشر، الآن، نُشرف عليها بالكامل بنسبة 100% حتى بعد تجديد عقد نايكي. هذا أمر فريد من نوعه.

ما هي رسالتكم لمشجعي برشلونة في العالم العربي؟

نحن متحمسون لكل ما يحدث في الشرق الأوسط في مجال الرياضة. بالتأكيد، سعداء باستكشاف أوجه التآزر المُحتملة.

هل تبحثون عن مواهب جديدة مثل مؤسسي الشركات العربية أو في قطر التي استثمرت في الرياضة بشكلٍ واسع؟

أجل، بصفتي مستثمراً مشاركاً، يمكنني القول إن من المحتمل ضم شركات عربية إلى محفظتنا، بكل تأكيد، لقد رأيت الكثير من الاستثمارات في العقارات الرياضية، وسنلقي نظرة شاملة على الشرق الأوسط مع شركاتنا. أود فعل ذلك.

هل هناك عدد من المؤسسين الذي لا يقدمون قيمة وكيف يُمكن تمييزهم في هذه الشركات؟

في بعض الأحيان يكون هناك عدم توافق بين ما يبنونه والاحتياجات الحقيقية، أو الاحتياجات النهائية الحقيقية، وأحياناً يستخدم الكثير من الناس مجرد مصطلحات شائعة، لكن عادةً، عند بناء تكنولوجيا جديدة، يفكر الناس دائمًا في من سيدفع ثمنها ولماذا؟ وما هو عائد ذلك العميل النهائي تحديداً؟ أجل، هذا هو السؤال الرئيسي.

سأقول إن هناك العديد من الخيارات، خاصةً مع OTT، والمثال على ذلك، أنت تتنافس مع نايكي، ونتفليكس، وHBO، فهم يستثمرون أموالًا طائلة في بناء محتوى جذاب، وعليك الاستثمار في اللاعبين أحيانًا، وليس لديك موارد كافية مثل نتفليكس للاستثمار في المحتوى، أليس كذلك؟ كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ لأن محتواك يُباع بالفعل من خلال الدوري الإسباني، أو من خلال حقوق البث الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لذا، هذا تحدٍّ، نحن منصات رقمية، نحن ندفع ونسعى، وأعتقد أننا سنصل إلى مرحلة يكون فيها هذا ناجحاً، لكن الأمر يتطلب أكثر من المتوقع.

ما سبب حضور برشلونة في المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة؟

لدينا مؤتمرنا العالمي السنوي للجوال ببرشلونة، ننظم مؤتمرنا الرياضي في أثناء انعقاده، ولدينا شراكة معهم، سألوني إن كان بإمكاننا الانضمام إلى نسختهم الجديدة في الدوحة، وقلت نعم بالطبع.