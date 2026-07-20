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رئيس الأرجنتين يُحرج رفاق ميسي: "عطلة" رغم ضياع لقب المونديال

بعيدا عن الملاعب
بوينس آيرس

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
20 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 18:33 (توقيت القدس)
رئيس الأرجنتين خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس، 22 مايو 2024 (لويس روبايو/فرانس برس)
رئيس الأرجنتين خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس، 22 مايو 2024 (لويس روبايو/فرانس برس)
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- أعلن رئيس الأرجنتين خافيير ميلي عن نيته إعلان عطلة وطنية للاحتفال بإنجاز المنتخب الأرجنتيني، رغم خسارته أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.
- تعرض ميلي لانتقادات حادة من المواطنين الذين اعتبروا أن الاحتفال بفريق خسر اللقب يعد إهدارًا للموارد، مطالبين بعدم تخصيص عطلة وطنية لذلك.
- دافع ميلي عن قراره، مشيرًا إلى أن المنتخب وصل إلى أربع نهائيات في بطولات كأس العالم، ويجب الاعتراف بإنجازاته التاريخية.

فاجأ رئيس الأرجنتين خافيير ميلي (55 عاماً) المواطنين في بلاده بعدما كشف نيته إعلان عطلة وطنية، في اليوم الذي يقرر فيه رفاق القائد ليونيل ميسي الاحتفال مع المشجعين في بلادهم، رغم الهزيمة على يد منتخب إسبانيا بهدف مقابل لا شيء، وخسارة الحفاظ على لقب بطولة كأس العالم 2026.

وكتب رئيس الأرجنتين خافيير ميلي في حسابه على منصة إكس، وفق ما نقله موقع راديو "آر إم سي" الفرنسي الاثنين: "نظراً إلى القلق بشأن الاحتفالات بالإنجاز الذي حققه الفريق الأرجنتيني، أبلغ الجمهور أنه، بناءً على ما يقرره اللاعبون والجهاز التدريبي بشأن يوم الاحتفال، سيُعلَن عطلة وطنية. شكراً جزيلاً لكم أيها اللاعبون، سنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية، ستبقى الأرجنتين دائماً في الصدارة".

وأكد الموقع الفرنسي أن رئيس الأرجنتين تعرض لانتقادات حادة من قبل مواطني بلاده الذين عبروا عن صدمتهم في جعل عطلة وطنية مخصصة لفريق فشل في الدفاع عن لقبه، وخسر المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 أمام إسبانيا التي حققت الانتصار بهدف نظيف ووضعت النجمة الثانية على قميصها، فيما طالب الكثير من مواطني الأرجنتين بضرورة عدم إهدار الأموال على احتفالات لا معنى لها.

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من جهته، لم يسكت رئيس الأرجنتين خافيير ميلي بعدما تعرض لانتقادات حادة، لأنه تحدث مع إذاعة "ميتري" المحلية، وقال: "لا يمكن لأحد أن ينتقد هذا المنتخب الذي استطاع الوصول إلى أربع نهائيات في بطولات كأس العالم خلال السنوات الماضية، ويجب علينا أن نقر بالإنجاز التاريخي لهذه المجموعة، ونحن حالياً نقوم بدراسة عدة خطط حتى تحتفل الجماهير مع نجومها".

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