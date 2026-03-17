رئيسة المكسيك: مستعدون لاستضافة مباريات إيران

- أعربت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، عن استعداد بلادها لاستضافة مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026، إذا وافق فيفا، وسط مخاوف أمنية إيرانية من اللعب في الولايات المتحدة. - أجرى الاتحاد الإيراني لكرة القدم مناقشات مع فيفا لتعديل جدول المباريات، لكن فيفا رفض التغيير وأكد التزامه بالجدول الرسمي المعلن في ديسمبر 2025. - أكد رئيس الاتحاد الإيراني، مهدي تاج، أن المنتخب لن يسافر إلى الولايات المتحدة دون ضمانات سلامة، والمفاوضات جارية لإقامة المباريات في المكسيك.

أعربت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، عن استعداد بلادها لاستضافة مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026، في حال وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ذلك. ويأتي هذا الموقف في وقت يسعى فيه الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى نقل مبارياته من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بالتوترات السياسية والعسكرية الأخيرة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "ميركاتو فوت" الفرنسي، فإن المسؤولين الإيرانيين أجروا مناقشات مع فيفا بشأن إمكان تعديل جدول المباريات، بعدما كانت لقاءات المنتخب مقررة في الولايات المتحدة ضمن دور المجموعات، لكن وسائل إعلام نشرت رد "فيفا" حول رفضه وتمسكه بموقفه، وأكد أنه على تواصل دائم مع جميع الاتحادات المشاركة، بما فيها إيران، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الرسمي للمباريات الذي أُعلن في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2025 دون أي تغييرات.

وأكدت الرئيسة شينباوم، خلال مؤتمر صحافي، أن المكسيك لا تمانع في استقبال هذه المباريات، إذا جرى اتخاذ القرار من قبل فيفا، مشيرة إلى أن بلادها تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع جميع الدول، وستنتظر القرار النهائي للهيئة الدولية. من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أن منتخب بلاده لن يسافر إلى الولايات المتحدة إذا لم يتم ضمان سلامة المنتخب، مضيفًا أن المفاوضات جارية حاليًا لإقامة المباريات في المكسيك.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في دور المجموعات أمام منتخبات مثل بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في مدن أميركية، وهو ما يجعل أي تغيير محتمل في مكان المباريات خطوة غير مسبوقة قبل وقت قصير من انطلاق البطولة. في المقابل، لم يصدر عن فيفا حتى الآن أي قرار رسمي بتعديل البرنامج، حيث لا يزال الاتحاد الدولي متمسكًا بإقامة المباريات وفق الجدول المحدد مسبقًا، مع متابعة الوضع عن كثب.