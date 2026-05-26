رئيسة المكسيك تؤكد استقبال منتخب إيران خلال مونديال 2026

- أكدت المكسيك استضافة معسكر منتخب إيران خلال مونديال 2026 بعد رفض الولايات المتحدة استضافته، مما استدعى تدخل الفيفا لحل المشكلة. - ستلعب إيران مبارياتها في الولايات المتحدة، ثم تعود إلى معسكرها في المكسيك، حيث ستواجه نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في مدن أمريكية مختلفة. - نقل مقر المنتخب الإيراني إلى تيخوانا المكسيكية يهدف لتجنب تعقيدات التأشيرات، مع تسهيل السفر عبر الخطوط الجوية الإيرانية.

أكدت المكسيك رسمياً استضافة معسكر إقامة منتخب إيران خلال مونديال 2026، بعدما كان من المقرّر إقامة المنتخب في الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يطلب نقل مقر إقامته، وهو الطلب الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عفي وقت سابق.

وأعلنت رئيسة دولة المكسيك، كلاوديا شينباوم، في تصريحات رسمية فجر الثلاثاء، أنّ بعثة منتخب إيران المُشاركة في بطولة كأس العالم 2026، ستتخذ من المكسيك مقراً لها أثناء البطولة العالمية بدلاً من الولايات المتحدة كما كان مقرراً سابقاً، خصوصاً بعد رفض هذه الأخيرة استضافة المنتخب الإيراني في معسكر خاص خلال البطولة العالمية، ما استدعى تدخلاً من فيفا للمساعدة في حل المشكلة سريعاً.

وأشارت شينباوم إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تواصل مع حكومة المكسيك من أجل تأمين إقامة منتخب إيران في البلاد بدلاً من أميركا وأعلنت موافقتها قائلة: "ليس لدينا أي سبب لمنعهم من البقاء في المكسيك"، وعليه سيُسافر المنتخب الإيراني إلى أميركا لخوض مبارياته في مونديال 2026، ثم يعود إلى معسكره في المكسيك بعد كل مواجهة وحتى نهاية مشاركته في البطولة العالمية.

وسيخوض منتخب إيران أول مباراتَين في المجموعة السابعة في مدينة لوس أنجليس الأميركية ضد منتخب نيوزيلندا يوم 15 يونيو/حزيران، ثم يواجه منتخب بلجيكا يوم 21 يونيو/حزيران، قبل أن يُواجه منتخب مصر في مدينة سياتل الأميركية يوم 26 يونيو/حزيران المقبل. وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أكد يوم السبت الماضي أن مقرّ المنتخب سيُنقل من مدينة أريزونا الأميركية إلى مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية خلال البطولة، وهو ما أكده فيفا أمس الاثنين رسمياً، وأشار تاج إلى أنّ هذه الخطوة ستُساعد في تجنّب التعقيدات المتعلقة بالتأشيرات، وأن الفريق سيتمكن من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير".