- أعلن جياني إنفانتينو عن انتهاء فكرة دوري السوبر الأوروبي بعد اتفاق بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وريال مدريد، مشيداً بدور ألكسندر تشيفرين وفلورنتينو بيريز وناصر الخليفي في تحقيق هذا الاتفاق الذي يعزز وحدة كرة القدم. - أعرب ألكسندر تشيفرين عن سعادته بعودة ريال مدريد وبرشلونة إلى "العائلة"، مشيراً إلى أن الخلافات السابقة لم تؤثر على احترام الأطراف لبعضها البعض، مؤكداً أن الفائز الوحيد هو كرة القدم. - انسحاب برشلونة وريال مدريد من مشروع السوبر ليغ يساهم في حماية مصالح الأندية المتوسطة والصغيرة، ويعزز من فرصها في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تفاعل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (55 عاماً)، اليوم الخميس، مع الاتفاق الذي وضع حداً نهائياً لفكرة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليغ"، بعد المحادثات التي جرت بين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، رجل الأعمال القطري ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي.

وقال إنفانتينو، في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الخمسين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بروكسل: "تلقينا أمس نبأً ساراً بشأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وريال مدريد، أود أن أهنئ ألكسندر وفلورنتينو وناصر على التوصل إلى هذا الاتفاق. كرة القدم تنتصر عندما نتحد". وأضاف رئيس فيفا من على المنبر: "نعلم جميعاً أننا نعيش في عالم منقسم. هناك أمور نختلف عليها، لكن هناك أيضاً أمورا كثيرة نتفق عليها. وإذا كان هناك شيء واحد نتفق عليه جميعاً، فهو كرة القدم. وهذه السنة هي المرة الأولى التي تُقام فيها بطولة كأس العالم في ثلاث دول: كندا والمكسيك والولايات المتحدة"، وعن حضور 48 منتخباً: "ربع سكان العالم سيلعبون في هذه النسخة".

من جانبه، أعرب تشيفرين عن سعادته البالغة بانضمام ريال مدريد وبرشلونة إلى "العائلة" مجدداً على حدّ قوله، بعدما قررت الإدارة أخيراً العدول عن مشروع "السوبر ليغ" الذي تسبب قبل سنوات بخضة كبيرة في عالم كرة القدم، حين أعلنت العديد من الأندية الكبرى نيّتها إقامة مسابقة خاصة بها تضمّ نخبة أوروبا على غرار الريال والبارسا ويوفنتوس وفرق أخرى، قبل أن يسقط المشروع تدريجياً مع انسحاب العديد من الأسماء ومعارضة الفكرة من قبل أندية وازنة مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الألماني.

وقال تشيفرين اليوم الخميس: "بصراحة، لقد سئمنا جميعاً من هذه الخلافات. كانت لدينا بعض الخلافات مع رئيس ريال مدريد، لكن دعوني أؤكد أننا لم نفقد أبداً احترامنا لأنفسنا أو بعضنا للبعض الآخر، ولم نفقد أبداً شغفنا باللعبة. وأود أن أوضح أكثر، أن الرابح الوحيد في هذا الوضع هو كرة القدم، لا أحد سواها"، وأشاد تشيفرين بقيادة ناصر الخليفي، مؤكداً: "كان لها دورٌ حاسم في تحويل الحوار إلى مسارٍ مشترك، لذا أتقدم له بجزيل الشكر على ذلك".

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن يوم السبت الماضي انسحابه رسمياً من دوري السوبر الأوروبي، ليلحق به ريال مدريد لاحقاً، لتُسدل بذلك ستارة فكرة كانت ربما ستؤثر بشكلٍ سلبي على أندية كرة القدم المتوسطة والصغيرة، خاصة تلك التي تقوم بعملٍ كبيرٍ للوصول إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.