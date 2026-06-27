ذكاء تكتيكي خارج الخطوط.. حيلة وراء تسليم مبابي شارة القيادة للحكم

- أثار كيليان مبابي الجدل بعد استبداله في مباراة فرنسا ضد النرويج، حيث طلب من الحكم تسليم شارة القيادة لزميله أوريلين تشواميني، مما أظهر فهمه لقوانين الفيفا في كأس العالم 2026. - رغم الانتقادات التي وصفته بـ"ملك كرة الجديد"، أظهر مبابي حس المسؤولية والقدرة على تطبيق القوانين، مما يعكس استحقاقه لشارة القيادة في منتخب فرنسا. - يسعى مبابي، مهاجم ريال مدريد، للوصول إلى نهائي كأس العالم 2026 والفوز باللقب للمرة الثانية في مسيرته الدولية.

أثار قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي (27 عاماً)، الجدل بين جماهير الرياضة، في المواجهة التي انتصر فيها "الديوك" على النرويج، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فجر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وفي الدقيقة الـ87 من عمر المباراة، قرر الجهاز الفني لمنتخب فرنسا إخراج كيليان مبابي من المواجهة، لكن المهاجم الهدّاف فاجأ الجميع، بعدما توجه مباشرة إلى الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر، وطلب منه تسليم شارة القيادة لزميله أوريلين تشواميني، وفق ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية.

ورغم أن اللقطة أثارت ضجة بين جماهير الرياضة، التي اعتبرت أن كيليان مبابي عبارة عن "ملك كرة الجديد" أو "الديكتاتور"، الذي يهابه الجميع، لكن الصحيفة الإسبانية، أكدت أن قائد منتخب فرنسا استطاع إظهار قدرته على فهم القوانين التي وضعتها لجنة الحُكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حتى تُطبَّق في بطولة كأس العالم 2026.

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وأدرك كيليان مبابي أن ذهابه إلى زميله أوريلين تشواميني لتسليمه شارة القيادة يستغرق أكثر من 10 ثوانٍ، وهو الوقت المفروض أن يستغله، حتى يخرج مباشرةً من الملعب، وإلا فإن بديله جون فيليب ماتيتا سيضطر إلى الانتظار دقيقة كاملة قبل أن يشارك في المواجهة ضد النرويج.

وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بالإشارة إلى أن كيليان مبابي أظهر حسّه بالمسؤولية، وحصوله على شارة القيادة في منتخب فرنسا لم يكن وليد الصدفة، بعدما استطاع إظهار فهمه الكامل لجميع القوانين التي وُضعَت من أجل تطبيقها خلال بطولة كأس العالم 2026، التي يأمل فيها مهاجم ريال مدريد الوصول إلى المواجهة النهائية، وحسم اللقب للمرة الثانية في مسيرته الدولية.