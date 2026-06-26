دي يونغ يحذر من قوة المغرب ويتوقع بطل مونديال 2026

- يترقب عشاق كرة القدم المواجهة المرتقبة بين هولندا والمغرب في دور الـ32 من كأس العالم 2026، حيث يعتبر فرينكي دي يونغ أن المباراة ستكون صعبة نظراً لجودة وتماسك الفريق المغربي. - تأهل منتخب هولندا بعد تصدره المجموعة السادسة بسبع نقاط، محققاً انتصارين على السويد وتونس وتعادلاً مع اليابان، التي تواجه تحدياً كبيراً أمام البرازيل. - أشاد دي يونغ بأداء الأرجنتين وليونيل ميسي، معتبراً إياهم المرشحين الأبرز للفوز بالبطولة، نظراً لجودتهم وكونهم أبطال مونديال قطر.

اعتبر قائد خط وسط منتخب هولندا فرينكي دي يونغ (29 عاماً) أن المواجهة المرتقبة ضد المغرب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ستكون محط أنظار جماهير الرياضة في العالم، بسبب قوة الفريقين.

وقال فرينكي دي يونغ في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو، الجمعة: "المواجهة القادمة ضد منتخب المغرب ستكون صعبة للغاية، لأنهم فريق يتمتع بجودة عالية، وهم متماسكون أيضاً، والنجوم هناك يلعبون منذ سنوات عدة مع بعضهم، وبالنسبة لي، فإنني أراهم فريقاً جيداً جداً".

وتأتي تصريحات فرينكي دي يونغ بعد ساعات من تمكن منتخب هولندا من الوصول إلى دور الـ32، بعدما تربع "الطواحين" على عرش المجموعة السادسة، بعدما جمعوا سبع نقاط، عقب فوزهم في مواجهتين متتاليتين ضد السويد وتونس، فيما تعادلوا بهدفين لمثلهما أمام اليابان، التي تنتظرها مهمة صعبة للغاية أمام البرازيل.

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واعترف فرينكي دي يونغ خلال حديثه، عدم قدرته على مشاهدة جميع المواجهات في بطولة كأس العالم 2026، بسبب ضيق الوقت، لكنه أكد متابعة ما فعله زميله السابق في نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل، الذي يعتبره "الأفضل في التاريخ"، لأن الأداء الذي قدمه خلال مرحلة المجموعات كان "غير مفاجئ".

وختم فرينكي دي يونغ حديثه: "منتخب الأرجنتين يقدم أداء رائعاً في هذه النسخة من بطولة كأس العالم، ولا أحد ينسى أنهم أبطال مونديال قطر، ويملكون الجودة والكثير من النجوم، وعندهم أفضل لاعب في تاريخ اسمه ليونيل ميسي، الذي وحد الجميع خلفه، وأعتبرهم المرشح الأبرز والأوفر حظاً حتى يصعدوا لمنصة التتويج".