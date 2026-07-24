دي لا فوينتي يُهاجم الأرجنتين: غير مقبول من لاعبين بهذا المستوى

- انتقد مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي تصرفات لاعبي الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم 2026، مشيراً إلى الاحتكاكات البدنية بين اللاعبين واعتبرها غير مقبولة في هذا المستوى. - كلف الفيفا محققاً لإعداد تقرير حول المواجهات المتوترة بعد فوز إسبانيا، بينما اعتذر مساعد مدرب الأرجنتين عن الحادثة، مؤكدًا أنها كانت مجرد دفعة. - أشاد دي لا فوينتي بسلوك لاعبي إسبانيا في مواجهة الاستفزازات، مشيراً إلى احترافية الفريق، بينما أثار تصرف لاعبي الأرجنتين خلال التتويج الجدل.

هاجم مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (65 سنة)، المُتوج بلقب كأس العالم 2026 قبل أيام، منافسه في النهائي منتخب الأرجنتين ولاعبيه بسبب التصرفات التي حصلت بعد نهاية القمة في ملعب ميتلايف في نيويورك-نيوجيرسي يوم الأحد الماضي في 19 يوليو/تموز 2026.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد كلف أحد محققيه المختصين بالشؤون التأديبية، يوم الاثنين الماضي، بإعداد تقرير بشأن المواجهات المتوترة التي شهدها الملعب بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين بهدف نظيف بعد التمديد، إذ دخل لاعب وسط الأرجنتين لياندرو باريديس في احتكاكات بدنية مع ثنائي إسبانيا إريك غارسيا وغافي، فيما تعرض قائد المنتخب الإسباني رودري لضربة في البطن أثناء مروره بجوار المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا.

في المقابل، لم يكشف "فيفا" أي تفاصيل بشأن نطاق مهمة المحقق المكلف بالقضية، أو ما إذا كان سيسعى للحصول على إفادات من لاعبي منتخب إسبانيا وأعضاء جهازه الفني. وكان المدرب المساعد لمنتخب الأرجنتين روبيرتو أيالا قد اعتذر يوم الأربعاء الماضي عن المواجهة مع نجم خط وسط منتخب إسبانيا داني أولمو، مؤكداً أن ما حدث مجرد دَفعة وليس لكمة.

وفي هذا الإطار، رد مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (65 سنة)، في تصريحات للتلفزيون الإسباني الرسمي "تي في إي"، الجمعة، وقال: "لا يمكن السماح بذلك"، مُضيفاً أنه لم يشاهد تلك الوقائع في حينها لأنه كان "يحتفل مع أشخاص آخرين. على أي حال، أعتبر ما حدث أمراً لا يُحتمل وغير مقبول من لاعبين بهذا المستوى، كنت قد أشدت بهم في الأيام السابقة، كما أن لديهم مدرباً رائعاً".

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في المقابل، أشاد مدرب منتخب إسبانيا بالطريقة الجيدة التي تعامل بها لاعبو منتخب إسبانيا رداً على المواقف المثيرة للجدل التي صدرت من بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني، وذكر قائلاً: "أود الإشادة بسلوكنا في مواجهة هذا النوع من الاعتداءات والاستفزازات. لاعبونا حافظوا دائماً على هدوئهم وتصرفوا باحترافية حقيقية".

وشهدت مراسم تتويج منتخب إسبانيا بلقب بطولة كأس العالم 2026 لقطة مثيرة للجدل من منتخب "الألبيسيليستي"؛ إذ عندما رفع رودري كأس المونديال، أدار معظم لاعبي الأرجنتين ظهورهم رفقة أعضاء من الجهاز الفني، في مشهد غير مألوف في نهائيات بطولة كأس العالم، إذ عادةً وبعد أن يقف البطل في ممر شرفي للوصيف، يقف صاحب المركز الثاني إلى جانب منصة التتويج ويُصفق بعد رفع الكأس ثم يُغادر أرض الملعب، وهو بروتوكول شرفي بات من ركائز المباريات النهائية في كرة القدم وليس في المونديال فقط.