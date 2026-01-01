دي لا فوينتي يضع المغرب ضمن قائمة المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026

- أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، على قوة المنافسة في كأس العالم 2026، مشيراً إلى منتخبات مثل المغرب، البرازيل، والأرجنتين كمرشحين بارزين، مع الإشادة بتطور المنتخب المغربي الذي حقق إنجازات كبيرة مؤخراً. - تحدث دي لا فوينتي عن مجموعة إسبانيا في المونديال، التي تضم أوروغواي والسعودية والرأس الأخضر، مشدداً على أهمية التحضير الجيد لمواجهة التحديات الكبيرة للوصول إلى النهائي. - أشار إلى قرار لامين يامال بتمثيل إسبانيا بدلاً من المغرب، معتبراً ذلك قراراً إيجابياً يعكس انتماء اللاعب، ومؤكداً على احترام اختيارات اللاعبين لتمثيل المنتخبات.

كشف المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي (64 عاماً)، عن أسماء المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب كأس العالم المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك الصيف القادم، إذ أشار بشكلٍ خاص إلى المنتخب المغربي، الذي حقق إنجازاً تاريخياً باحتلاله المرتبة الرابعة في النسخة السابقة، قبل أربع سنوات في قطر بقيادة وليد الركراكي، مؤكداً أن "أسود الأطلس" أصبح لهم مكانة خاصة في الساحة العالمية منذ ذلك الحدث التاريخي.

وقال دي لا فوينتي في حوار خاص لصحيفة آس الإسبانية، أمس الأربعاء، متحدثاً عن حظوظ منتخب بلاده في التتويج بلقب كأس العالم 2026: "يمكننا أن نكون أبطال العالم، يمكننا وسنقاتل لنكون كذلك، لكن هناك منتخبات أخرى ستسعى للفوز أيضاً، لن يُستبعد أي منتخب قوي مثل البرازيل، والأرجنتين، وألمانيا، وفرنسا، والبرتغال أو المغرب، لم تكن هناك بطولة كأس عالم أخرى بهذا التنوع من المرشحين كما ستكون في القادم، وهناك دول صاعدة ستظهر تقدمها، مثل الرأس الأخضر".

وواصل مدرب إسبانيا حديثه عن تطور المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة، وهو الذي سيلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي، قائلاً: "المغرب لديه فريق رائع، وقد فاز أيضاً بكأس العالم تحت 20 عاماً، لاعبوه في أفضل الدوريات، ومعهم لاعبون كبار". كما تطرق لقضية اختيار لامين يامال تمثيل إسبانيا بدل منتخب "أسود الأطلس" فقال: "لامين اختار إسبانيا، وكان ذلك قراراً رائعاً بالنسبة لنا، يجب احترامه، تماماً كما لا يجب إعطاء أهمية كبيرة لمن يختار اللعب مع منتخب آخر، لكن لامين اختار إسبانيا لأنه يشعر بالانتماء، وهذا أفضل خبر لنا".

وعرّج دي لا فوينتي على مجموعة إسبانيا في المونديال، التي تضمّ أوروغواي والسعودية والرأس الأخضر، قائلاً: "لا يزال هناك وقت، ونحن في مرحلة جمع المعلومات عن المنافسين، هدفنا ليس مجرد تجاوز دور المجموعات، بل المضي خطوة خطوة نحو النهائي، وهذا يعني مواجهة أقوى المنتخبات، فكون مجموعتنا تبدو أقل صعوبة لا يغيّر حقيقة أن الطريق أمامنا مليء بتحديات أكبر، وأود التذكير بأن السعودية فازت على الأرجنتين في آخر كأس عالم، وأن أوروغواي جزء من تاريخ كرة القدم".

وعن إمكانية مواجهة الأرجنتين في الدور القادم، واصل دي لا فوينتي حديثه قائلاً: "هدفنا الأساسي هو الفوز دائماً، أما الحديث عن هوية المنافس المقبل، فلا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث، لست منشغلاً بهذه الحسابات الآن، تركيزي ينصب على حقيقة أننا من أجل الوصول إلى النهائي سنكون مطالبين بخوض مواجهات بالغة الصعوبة أمام أقوى منتخبات العالم، أوروغواي منتخب شديد التنافسية، يضمّ لاعبين مميزين، ويُدار بطريقة مثالية، وبصراحة، أنا من أكبر المعجبين بالمدرب مارسيلو بيلسا".