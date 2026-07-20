دي لا فوينتي.. أستاذٌ حصد صبر السنوات ببلوغ القمة من بوابة الشبان

- فوز إسبانيا في كأس العالم 2026 جاء بعد انتصارها على الأرجنتين بهدف دون مقابل، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، ليحقق "لا روخا" لقبه الثاني في تاريخه. - اعتمد دي لا فوينتي على استراتيجية الضغط العالي واللعب الجماعي، مع تبديلات ذكية مثل دخول نيكو ويليامز الذي ساهم في تسجيل الهدف الحاسم. - بدأ دي لا فوينتي مسيرته التدريبية في 1997، وحقق نجاحات مع فرق الشباب، وقاد إسبانيا للفوز ببطولات أوروبية، معتمدًا على اللاعبين الشباب.

جاء فوز إسبانيا على الأرجنتين بهدفٍ من دون مقابل في نهائي كأس العالم 2026 على ملعب نيويورك-نيوجيرسي، الأحد، ليؤكد تفوق المدرب لويس دي لا فوينتي على حساب تلميذه المدرب ليونيل سكالوني، ليحقق فريق "لا روخا" اللقب الثاني في تاريخه، بينما فشل زملاء ليونيل ميسي في الوصول للقب الرابع، بعدما فرّطوا في التاج الذي كان قد حققه في مونديال 2022 بقطر على ملعب لوسيل الأيقوني.

وكان دي لا فوينتي قد أشرف على سكالوني في بداية رحلة الأخير التدريبية حين حصل على تكوينه في هذا المجال عقب اعتزاله اللعب، ليذهب بعدها ويقود الأرجنتين لحصد اللقب قبل أربعة أعوام، لكن إنجاز 2022 لم يتكرر في نسخة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما استطاع المدير الفني الإسباني الهيمنة طوال الدقائق الـ120 من خلال إحكام قبضته على الكرة.

ووجد سكالوني نفسه أمام خصمٍ صعب المراس، استطاع أن يقتل كلّ مفاتيح لعب التانغو من خلال حرمان قائد الفريق ليونيل ميسي من الكرة، والذي لم يجد نفسه قريباً من مناطق عمليات الخصم ولا حتى من الأمتار الأخيرة التي يمكنه خلالها صناعة الفارق، باستثناء الدقائق الخمس المضافة بعد انقضاء الدقيقة الـ120.

ولم يكن فوز دي لا فوينتي وليد الصدفة، بل جاء بعد قراءة مميزة واللعب على التفاصيل الصغيرة، من خلال الضغط العالي على كرة كان يخسرها لاعبوه، وهو ما حرم الأرجنتين من تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس أوناي سيمون، حتى جاء تبديلاه ليصنعا الفارق، من خلال نيكو ويليامز الذي مهد الكرة أمام فيران توريس، الذي أسكنها في شباك الحارس ديبو مارتينيز.

صعود دي لا فوينتي سلم النجاح لم يكن سهلاً، بعدما بدأ مسيرته التدريبية عام 1997 في نادي بورتوغالتي ثم أوريرا، ولاحقاً الفئات السنية لنادي إشبيلية وأثلتيك بلباو، ومن ثم نفس النادي لكن على مستوى الفريق الثاني، ولاحقاً ألافيش عام 2011، ومن ثم إسبانيا تحت 19 و21 و23 عاماً، بين 2013 و2022، وخلال هذه الفترة بالذات عرف لاعبي التشكيلة الحالية واستطاع صقل موهبتهم وحصد في نهاية المطاف ما زرعه.

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وفي عام 2022 بدأ دي لا فوينتي رحلته مع منتخب إسبانيا، وبرفقته حقق لقب أمم أوروبا عام 2024 وقبلها دوري الأمم الأوروبي في موسم 2022-2023، بعدها احتلّ الوصافة في 2024-2025.

وبفضل خبرته التدريبية في فرق الشباب، فضّل دي لا فوينتي العمل مع اللاعبين الأصغر سناً الذين يعرفهم جيداً والذين لا يحتاجون إلى الكثير من التدريب، على غرار ميكيل ميرينو، وداني أولمو، وميكيل أويارزابال، وفابيان رويز، وأوناي سيمون الذين ظفر معهم بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاماً خلال فترة تدريبه، وكانوا بطبيعة الحال حاضرين الليلة مع المنتخب الأول، وهو الذي يصف فلسفته قائلاً حولها: "أنا أنتمي إلى بيئة تدريبية شعبية. التزامنا تجاه الأشخاص الذين نثق بهم في نظام الشباب ليس مجرد شعار، بل هو قناعة راسخة".

يُذكر أن دي لا فوينتي بدأ مسيرته في عالم كرة القدم لاعباً عام 1978، مع بلباو الثاني ثم الفريق الأول من 1981 حتى 1987، ليدافع بعدها عن ألوان إشبيلية ثم بلباو مجدداً قبل اعتزاله بقميص ألافيش عام 1994.