دي زيربي يُغادر مرسيليا بالتراضي بعد النتائج المخيبة للآمال

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي مغادرة المدرب الإيطالي، روبيرتو دي زيربي (46 سنة)، بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال التي سُجلت في الفترة الأخيرة محلياً وأوروبياً، لتنتهي رحلة المدرب التي بدأت مع فريق الجنوب الفرنسي في صيف عام 2024.

وكان مرسيليا ودع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات باحتلاله المركز الـ25 في الترتيب، ليعود ويتعرض لخسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخماسية نظيفة قبل أيام في الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، مما وضع مصير المدرب الإيطالي على المحك، لتتخذ إدارة نادي مرسيليا القرار بإنهاء مهمة دي زيربي رسمياً.

وذكر نادي مرسيليا الفرنسي في بيان رسمي الأربعاء: "بعد مناقشات بين جميع الأطراف المعنية بإدارة النادي، المالك، والرئيس، والمدير الرياضي، والمدرب، تقرر إجراء تغيير على رأس الجهاز الفني للفريق الأول. كان هذا قراراً صعباً، اتُّخذ جماعياً وبعد دراسة دقيقة، بما يخدم مصلحة النادي، من أجل مواجهة التحديات الرياضية في نهاية الموسم. يشكر مرسيليا روبيرتو دي زيربي على التزامه وجديته واحترافيته، التي تُوّجت خصوصاً بالمركز الثاني خلال موسم 2024-2025".

واستلم دي زيربي مهمة تدريب نادي مرسيليا الفرنسي في الأول من شهر يوليو/تموز عام 2024، وقاد نادي الجنوب الفرنسي في 69 مباراة (39 فوزاً وعشرة تعادلات و20 خسارة)، وبلغت نسبة انتصاراته حوالي 56%، وكان المدرب الإيطالي وصل إلى فرنسا بعد فترة ناجحة مع برايتون في الدوري الإنكليزي استمرت عامين، قاد خلالها الفريق إلى المركز السادس في موسمه الأول.

وعبّر دي زيربي عن الصعوبات الكبيرة التي يواجهها بعد الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، واعترف بعجزه عن إيجاد حلول للأزمة التي يمرّ بها فريقه الذي خرج من سباق دوري أبطال أوروبا بعدما سقط بقسوة على أرضه أمام ليفربول بثلاثية نظيفة ثم انهار أمام كلوب بروج البلجيكي بالنتيجة نفسها، وقال أمام الصحافة: "لا أملك تفسيراً، وهذه أكبر مشكلة حالياً. لو كانت لديّ الحلول لهذا التذبذب، لوجدتها بأي ثمن".