دي زيربي يصرّ على المغربي ديوب لخلافة غرينوود

يُصرّ المدرب روبيرتو دي زيربي (46 عاماً) على خيار المغربي سفيان ديوب (25 عاماً)، لخلافة الإنكليزي مايسون غرينوود (24 عاماً)، ووضع اسمه في قائمة التعزيزات، التي يسعى نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي لإتمامها خلال فترة الانتقالات، في خطوة تعكس رؤية فنية واضحة تهدف إلى الحفاظ على التوازن الهجومي وتوفير بديل جاهز وقادر على تنفيذ أفكار المدير الفني الإيطالي دون الإخلال بالمنظومة.

ويُراهن دي زيربي على ديوب، باعتباره جناحاً هجومياً يتمتع بالمرونة التكتيكية، والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما يجعله مناسباً لتعويض غرينوود، في حال الغياب أو الرحيل. ويؤمن المدرب الإيطالي بأن اللاعب المغربي، بخبرته في الدوري الفرنسي، ومعرفته بإيقاع المنافسة، قادر على الاندماج سريعاً، وتقديم الإضافة المطلوبة، دون الحاجة إلى فترة تأقلم طويلة، وفقاً لما ورد في صحيفة ليكيب، أمس الجمعة.

ويتحرك مرسيليا في هذا الاتجاه بعد تقييم دقيق لاحتياجات الفريق، إذ يسعى النادي إلى تفادي المجازفة بأسماء تفتقر إلى الخبرة المحلية. ويبرز ديوب كخيار عملي وواقعي، خاصة بعد المستويات التي قدمها في المواسم الأخيرة، والتي أظهرت نضجاً فنياً، وتطوراً في الجانب البدني والذهني، ما يعزز قناعة الجهاز الفني بإمكانية الاعتماد عليه في الأدوار الحاسمة.

ويضع دي زيربي ضمن حساباته أهمية الحفاظ على نسق اللعب القائم على السرعة والضغط العالي، وهي عناصر تتطلب جناحاً قادراً على المراوغة وصناعة الفارق في المساحات الضيقة. ويعتقد المدرب أن ديوب يمتلك هذه الخصائص، إلى جانب حس جماعي يسمح له بالانسجام مع بقية العناصر الهجومية، وهو ما ينسجم مع فلسفته القائمة على اللعب الجماعي قبل الفرديات.

ويُدرك نادي الجنوب الفرنسي أن الصفقة لن تكون سهلة، في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه الحالي، ما يفرض الدخول في مفاوضات قد تتطلب مرونة مالية. ويعمل مسؤولو مرسيليا على دراسة الصيغة الأنسب، سواء عبر شراء نهائي أو صفقة تتضمن متغيرات مرتبطة بالأداء، بهدف إقناع الطرف الآخر دون الإخلال بالتوازن المالي.

ويترقب جمهور مرسيليا تطورات الملف باهتمام، خاصة أن الحديث عن خلافة غرينوود يضع الدولي المغربي تحت ضغط التوقعات منذ البداية. ويعوّل دي زيربي على شخصية اللاعب وقدرته على تحمل المسؤولية، إذ يعتبر أن الرهان عليه ليس مجرد حل مؤقت، بل استثمار فني يمكن أن يمنح الفريق عمقاً إضافياً، ويعزز خياراته في المنافسات المحلية والقارية.

ويختتم مرسيليا تحركاته وهو مقتنع بأن الإصرار على ديوب يعكس مشروعاً واضح المعالم، يسعى من خلاله دي زيربي إلى بناء فريق متوازن قادر على المنافسة بثبات، دون التفريط في الهوية الفنية، التي يطمح إلى ترسيخها داخل "قلعة فيلودروم".