دي زيربي يحسم الجدل حول مستقبله ويبعث رسالة واضحة لجماهير مرسيليا

- روبرتو دي زيربي، المدير الفني لأولمبيك مرسيليا، أكد استمراره مع النادي، منهياً التكهنات حول مستقبله، ومشدداً على التزامه بالمشروع الحالي ورغبته في البقاء لسنوات طويلة، مما يرسخ الاستقرار داخل النادي. - في حوار مع قناة سبورت إيطاليا، نفى دي زيربي وجود أي مفاوضات مع أندية إيطالية، رغم الشائعات التي ربطته بالعودة إلى الكالتشيو، وأعرب عن رغبته في العودة إلى إيطاليا يوماً ما. - تصريحات دي زيربي تعزز من استقرار مرسيليا، مما يتيح للفريق التركيز على المنافسة على الألقاب، خاصة مع اقتراب فترتي الانتقالات الشتوية والمنافسات الحاسمة.

تصدّر المدير الفني لنادي أولمبيك مرسيليا، روبرتو دي زيربي (46 عاماً)، واجهة الأنباء الرياضية بتصريحات حاسمة حول مستقبله، ليُنهي بذلك سلسلة طويلة من التكهنات التي رافقته. وحسم دي زيربي الجدل حول مستقبله وبعث رسالة واضحة لجماهير مرسيليا، إذ جدّد التزامه المشروع الحالي ورغبته في البقاء لسنوات طويلة في المنطقة الجنوبية، لتأتي هذا التصريحات لتهدئة القلق الجماهيري ولتكون بمثابة إرساء دعائم الاستقرار داخل النادي.

وأدلى دي زيربي بهذه التصريحات خلال حوار أجرته معه قناة سبورت إيطاليا، الأربعاء، إذ تطرق إلى الشائعات التي ربطته بالعودة إلى الكالتشيو، لكنه نفى بشكل قاطع وجود أي اتصال أو مفاوضات جرت خلال الصيف الماضي، بالرغم من تقارير إعلامية ربطت اسمه بأندية كبرى، أبرزها إنتر ميلان.

وتطرق دي زيربي إلى علاقته بكرة القدم الإيطالية، واعترف برغبته في العودة إلى بلاده يوماً ما، قائلاً: "لم يتصل بي أي فريق الصيف الماضي، وأتمنى العودة إلى إيطاليا في أحد الأيام، ميلان بمثابة والدتي بالتبني، أنا مرتبط جداً بفريقي السابق، بغالياني وبرايدا، بكل من ساعدني، لكن مشواري يتواصل بعيداً عنهم".

وأعرب دي زيربي عن شعوره بالاستقرار والسعادة التامة في نادي أولمبيك مرسيليا، وشدّد على أن علاقته بالمدينة والفريق ممتازة، بل أعرب عن أمله في البقاء، وقال: "أتمنى البقاء لسنوات عديدة في مرسيليا. التدريب في السعودية؟ لكل مقام مقال، أما اليوم، فأنا مرتاح في فريقي".

ومن الواضح من مجمل تصريحات دي زيربي أن مرسيليا ضمن استمرار مدربه لفترة مقبلة، وسيحوّل اللاعبون والمشجعون تركيزهم للتنافس على الألقاب، ومحاولة خطف تاج الدوري المحلي من باريس سان جيرمان، رغم صعوبة المأمورية، بينما يُرسخ هذا الإعلان الاستقرار المطلوب للفريق مع اقتراب فترتي الانتقالات الشتوية والمنافسات الحاسمة، ويُبقي الجماهير على أمل بناء فريق قوي تحت قيادته الفنية.