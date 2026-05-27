دي زيربي ونونو.. مدربان كبيران بين بناء توتنهام وسقوط ويستهام

- قاد روبيرتو دي زيربي توتنهام للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمح لتحويله إلى منافس قوي على الألقاب دون تغييرات جذرية، مع التركيز على جلب لاعبين من المستوى الأول. - نونو إسبيريتو سانتو برز كمدرب مميز في الدوري الإنجليزي، حيث قاد وولفرهامبتون ونوتينغهام فوريست للتأهل إلى الدوري الأوروبي، مما يعكس قدرته على تطوير الأندية الصغيرة. - رغم نجاحاته السابقة، لم يتمكن نونو من إنقاذ ويستهام من الهبوط، معبرًا عن حزنه وأمله في العودة السريعة إلى الدوري الممتاز بدعم الجماهير.

دي زيربي ونونو سانتو، مدربان مُميزان في كرة القدم العالمية والإنكليزية تحديداً، ربما لم يُحققا الكثير من الألقاب ولكنهما تركا بصمات ذهبية في التدريب، وحولا الأندية التي درباها إلى أندية منافسة ومُقاتلة أمام الأندية الكبيرة، ولكن في نهاية موسم 2025-2026، مدرب بقي لبناء توتنهام والمنافسة على الألقاب ومدرب أخر سقط بقساوة كبيرة.

دي زيربي وبناء توتنهام للمنافسة

أنقذ المدرب الإيطالي، روبيرتو دي زيربي، نادي توتنهام من الهبوط القاسي إلى الدرجة الإنكليزية الأولى "تشامبيونشيب"، بالفوز على إيفرتون بهدف نظيف في الجولة الـ38 والأخيرة من منافسات الدوري الإنكليزي أمس الأحد، ليصل إلى 41 نقطة في المركز الـ17 مقابل 39 نقطة لويستهام يونايتد صاحب المركز الـ18، ولينجو النادي التاريخي الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019، من الهبوط المُدوي.

ولم يتأخر دي زيربي كثيراً للبدء في البناء على إنجاز البقاء في منافسات البريمييرليغ، مُلمحاً إلى أنه يريد من نادي توتنهام أن يُنافس في الموسم المقبل على الألقاب وليس المنافسة على البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز فقط، مع العلم أنه واحد من أفضل المدربين في الخطط الفنية والتكتيك، وهو الذي صنع ثورة تكتيكية كبيرة مع أندية مثل برايتون الإنكليزي ومرسيليا الفرنسي سابقاً، ولن يكون مستبعداً أن يُعيد نادي توتنهام إلى الواجهة من جديد في الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب، نظراً لامتلاك النادي اللندني أسماءً قوية قادرة على مصارعة أكبر أندية البريمييرليغ.

وقال دي زيربي بعد بقاء توتنهام في الدرجة الممتازة: "عملنا بشكل جيد، وأنا محظوظ لأن لدينا الكثير من اللاعبين الكبار. يُمكنكم مشاهدة مباراة اليوم لتروا كيف قدم اللاعبون تحت ضغط كبير كرة رائعة. ربما كانت أفضل مباراة لنا منذ وصولي إلى هنا. كانت مباراة مذهلة. كرة القدم كانت جميلة، لأنه عندما تقدم أفضل ما لديك، تأتي النتائج. في الموسم المقبل علينا بناء فريق قمة، قمة، قمة. لا نحتاج إلى تغيير عدد كبير من اللاعبين في تشكيلتنا، لكن علينا جلب بعض اللاعبين من المستوى الأول".

نونو العظيم في سقوط مُدوٍ مع ويستهام

فرض المدرب البرتغالي، نونو إسبيريتو سانتو، نفسه بقوة في منافسات البريمييرليغ، كواحد من المدربين المميزين الذين صنعوا الفارق وأحرجوا كبار الدوري الإنكليزي، إن كان بمستوى مُميز على أرض الملعب أو بنتائج سجلها التاريخ على أنها من النتائج المفاجئة في الدوري الإنكليزي، وكل هذا عندما كان مدرباً لناديي وولفرهامبتون ونوتينغهام فوريست.

بدأ نونو في قيادة فريق وولفرهامبتون لأول مرة في عام 2017، وقاده في ثاني موسم بعد الصعود إلى البريمييرليغ، للتأهل إلى منافسات بطولة الدوري الأوروبي، في إنجاز كبير للنادي الإنكليزي، وفي الموسم الثالث معه أثبت نونو للجميع أنه واحد من أفضل المدربين في إنكلترا، بعد أن احتل مع الوولفز المركز السابع للموسم الثاني توالياً، ووضعه بين توب 10 في كرة القدم الإنكليزية.

وفي ثاني موسم له مع فريق نوتينغهام فوريست في موسم 2024-2025، قلب الطاولة على جميع الأندية المتوسطة والصغيرة وقاد الفريق لاحتلال المركز السابع في الترتيب، وتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، في إنجاز كبير للنادي الإنكليزي، مؤكداً للجميع أنه فعلاً مدرب ناجح يعرف كيف يقود الأندية الصغيرة لصناعة الإنجازات الكبيرة، ففي كل مرة يستلم نونو نادياً يُعاني ويخوض معركة البقاء في البريمييرليغ، يُطوره ويمنحه فرصة للمنافسة على المقاعد الأوروبية بدلاً من مقاعد الهبوط، بأفكار فنية كروية عصرية ومتطورة.

ولكن مع نادي ويستهام يونايتد لم يُحالفه الحظ كثيراً، فكان موسماً صعباً جداً، وتراجعت النتائج كثيراً، حتى وصل الفريق إلى الجولة الأخيرة من الموسم وهو في المركز الـ18 في الترتيب، ورغم فوزه في الجولة الأخيرة بثلاثية نظيفة على ليدز يونايتد، إلا أن فارق النقاط بقي كما هو مع توتنهام صاحب المركز الـ17، فسقط ويستهام العريق إلى التشامبيونشيب.

وعن الهبوط قال نونو بحسرة وحزن: "نحن حزانى، نشعر بخيبة أمل، لكن الحزن هو ما نشعر به. كنا نعلم أن مهمتنا كانت صعبة، ولم تكن بأيدينا. قمنا بما علينا، لكنه لم يكن كافياً. علينا أن نعتذر لجماهيرنا ونشكرهم على دعمهم المذهل. قمنا بدورنا، لكن الأمر لم يحدث. أنا فخور باللاعبين، كان يوماً صعباً للغاية. نعتذر عن هذا الوضع، لكن النادي هو الجماهير، وسنحتاج إليهم".

وعن خوض ويستهام منافسات الدرجة الثانية الموسم المقبل بعد 14 عاماً في الدوري الممتاز، قال نونو: "سيكون الأمر صعباً. غداً وبعد غد سيكون أصعب عندما تدرك ما ينتظرك. وستهام ناد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز ويستحق أن يكون في الدوري الإنكليزي الممتاز. احتراماً للجميع، لا يمكننا التفكير في المستقبل الآن. سنعيش الحزن في الأيام المقبلة، ثم سننظر إلى المستقبل. يجب أن يكون ذلك لاحقاً، ليس اليوم. غداً يوم آخر".