دي زيربي من المتعة إلى الكابوس مع مرسيليا.. نهاية مدوية للأحلام

- يعيش المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي كابوسًا مع نادي مرسيليا بعد سلسلة من النتائج المخيبة، أبرزها الخسارة 5-0 أمام باريس سان جيرمان، مما يهدد منصبه رغم الآمال الكبيرة في تحسين أداء الفريق. - تراجع مرسيليا إلى المركز الرابع في الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة، بفارق عشر نقاط عن لانس الوصيف، مما يزيد الضغط على دي زيربي للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد إقصاء الفريق من البطولة الأوروبية. - رغم البداية المميزة لدي زيربي مع مرسيليا، إلا أن الهزائم المتتالية في دوري الأبطال والدوري المحلي أثرت سلبًا على الفريق، مما قد يؤدي إلى رحيله بنهاية الموسم.

يعيش المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي (46 سنة) ما يشبه الكابوس مع نادي مرسيليا الفرنسي بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال، وآخرها السقوط المدوي أمام باريس سان جيرمان القوي بخماسية نظيفة، ليواجه شبح الإقالة رغم أن الآمال كانت كبيرة على إحداث نقلة نوعية في نادي الجنوب الفرنسي.

وأسقط باريس سان جيرمان الفرنسي منافسه مرسيليا في الجولة الـ21 بخماسية نظيفة، لينفرد النادي الباريسي بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة، في حين بقي مرسيليا في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ليون الثالث وعشر نقاط عن لانس الوصيف، ما يضع الضغط على دي زيربي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وتأتي هذه الخسارة المدوية لنادي مرسيليا مع المدرب دي زيربي بعد أسبوعين من إقصاء نادي الجنوب الفرنسي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، إثر احتلال الفريق المركز الـ25 في ترتيب مرحلة المجموعات، ليخرج بفارق الأهداف عن نادي بنفيكا البرتغالي صاحب المركز الـ24، ما جعل موسم الفريق يتحول من المتعة في الملعب إلى كابوس بالنسبة للمدرب الإيطالي.

وكانت بداية المدرب دي زيربي مع نادي مرسيليا الفرنسي مميزة جداً، إذ تغير مستوى الفريق مع المدرب الإيطالي وبات يقدم كرة قدم جميلة على أرض الملعب، وفي فترة من الموسم، نافس الفريق على صدارة بطولة الدوري الفرنسي، خصوصاً بعد فوزه على باريس سان جيرمان يوم 22 سبتمبر/أيلول 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ولكن ما حصل في الأشهر الأخيرة، وتحديداً منذ الهزيمة أمام نادي ليفربول في الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا، تسبب في نهاية أحلام مرسيليا في متابعة الموسم القوي، إذ إن هذه الخسارة لحقتها خسارة ثانية في الأبطال أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأبطال، وتبعها تعادل وتعثر جديد في الدوري أمام فريق باريس إف سي، ورغم الفوز على رين في الجولة التي سبقت مواجهة "الباريسي" بثلاثية نظيفة، إلا أن الفريق سقط بنتيجة مُدوية أمام كتيبة المدرب لويس إنريكي.

يُذكر أن رحلة دي زيربي بدأت مع نادي مرسيليا يوم 1 يوليو/تموز عام 2024، وما زال مدرباً حتى الآن، وقاده في 69 مباراة (حقق فيها 39 فوزاً مقابل عشر تعادلات و20 خسارة)، ووصلت نسبة انتصارات المدرب الإيطالي إلى حوالي 56%، وفي حال استمرت النتائج السلبية والمُخيبة للآمال، فمن الممكن أن يُغادر دي زيربي منصبه في نهاية الموسم الحالي 2025-2026.