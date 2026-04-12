دي زيربي مدرب توتنهام الجديد يردّ على إشاعات "مدرب الأموال"

رد مدرب نادي توتنهام الإنكليزي الجديد، الإيطالي، روبيرتو دي زيربي (46 سنة)، على الإشاعات التي اتهمته بأنه وافق على تدريب فريق سبيرز من أجل المال، في وقت يعيش الفريق ظروفاً صعبة جداً وبات مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الإنكليزية الأولى.

وتحدث المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي (46 سنة)، أمس السبت، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة توتنهام وسندرلاند غداً الأحد، كأول مباراة رسمية للمدرب الذي جاء في مهمة صعبة من أجل تجنب هبوط توتنهام لأول مرة منذ حوالى 49 سنة، إذ يحتل النادي اللندني المركز الـ18 برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن فريق ويستهام يونايتد صاحب المركز الـ17 الذي يملك 32 نقطة.

ورد دي زيربي على الإشاعات التي اتهمته بأنه "مدرب الأموال" وأنه وافق على تدريب نادي توتنهام بسبب الأموال، وقال في المؤتمر الصحافي: "لا، يمكنك أن تجد الإجابة الصحيحة في تاريخي لأنني تركت الكثير من الأموال في حياتي، والأموال لم تغيّر تفكيري في عملي. مارسيليا كان مكاناً مميزاً. لم أودع جماهير فريقي السابق بعد، النادي السابق، لأنني لم أرغب في إثارة أي جدل. وفي تلك اللحظة، كان من الجيد البقاء في المنزل".

وتابع دي زيربي حديثه قائلاً: "بالنسبة لي، وضع توتنهام ليس مشكلة. عندما تصل إلى هذا النادي، لا تقرر بناءً على الوضع في هذا التوقيت. يكون لديك رؤية طويلة. الآن، التركيز على هذا الموسم، المباريات السبع، والبقاء في الدوري الممتاز. أريد أن نحتفظ بالكرة. أريد أن أرى مرة أخرى توتنهام الذي كنت أشاهده مع أنجي بوستيكوغلو، لأنه في موسمي الثاني في برايتون، كان بوستيكوغلو هنا مع الكثير من هؤلاء اللاعبين وكان واحداً من أفضل الأندية من حيث الأداء الجيد".

وختم دي زيربي، مدرب توتنهام الجديد، حديثه قائلاً: "مع وجود بيدرو بورو، وديستني أودوجي، وميكي فان دي فين، وكريستيان روميرو، أريد رؤية هذا الأداء مرة أخرى. يعلم اللاعبون أن الوضع صعب للغاية، ولكن إذا شاهدتموهم أمام ليفربول، وأيضاً أمام أتلتيكو مدريد، فقد أظهروا جودتهم، وأظهروا في بعض الأحيان الروح المطلوبة. يجب أن نظهر هذا لمدة 90 دقيقة، ويجب أن نؤمن بأنفسنا؛ فالجزء الأهم في كرة القدم هو الجانب الذهني".