دي زيربي مدرباً لتوتنهام بهدف أساسي: البقاء في البريمييرليغ

- أعلن نادي توتنهام عن تعيين الإيطالي روبيرتو دي زيربي مدرباً للفريق بعقد طويل الأمد، خلفاً للكرواتي إيغور تودور، مع التركيز على تحسين ترتيب الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. - دي زيربي، الذي بدأ مسيرته التدريبية في إيطاليا، اشتهر بأسلوبه الهجومي المثير، وحقق نجاحات مع ساسولو وشاختار دونيستك، وقاد برايتون لتحقيق أفضل مركز في تاريخه بالدوري الإنجليزي. - تولى دي زيربي تدريب أولمبيك مرسيليا، حيث قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري الفرنسي، مما ضمن لهم مكاناً في دوري أبطال أوروبا.

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الإيطالي روبيرتو دي زيربي (46 عاماً)، مدرباً للفريق الإنكليزي خلفاً للكرواتي المقال إيغور تودور، الذي أعفي من منصبه بعد سبع مواجهات فقط في جميع البطولات.

وجاء في بيان توتنهام على منصة إكس: "يسرنا الإعلان عن تعيين روبيرتو دي زيربي مدرباً جديداً لفريقنا، وبعقد طويل الأمد"، فيما قال المدرب الإيطالي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى هذا النادي الرائع، الذي يُعد أحد أكبر وأعرق الفرق في العالم، وخلال المفاوضات، كان الطموح صوب المستقبل واضحاً، من خلال بناء فريق قادر على تحقيق إنجازات عظيمة".

وأضاف روبيرتو دي زيربي: "أولويتنا على المدى القريب هي الارتقاء في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، وسيكون هذا هو محور تركيزنا بالكامل حتى صافرة نهاية الموسم. أتطلع بشوقٍ إلى النزول لأرض الملعب والتدريب والعمل مع هؤلاء اللاعبين لتحقيق ذلك"، في إشارة واضحة إلى أن مهمة المدرب الإيطالي هي العمل على تفادي نزول الفريق إلى منافسات دوري الدرجة الأولى.

وبعد مسيرة كروية امتدت لما يقارب 300 مباراة على مدار 15 عاماً، بدأ روبيرتو دي زيربي المولود في بريشيا مسيرته التدريبية في إيطاليا، وانضم في يونيو/ حزيران 2018 إلى نادي ساسولو الإيطالي، حيث نال شهرة واسعة بفضل أسلوبه الهجومي المثير القائم على الاستحواذ على الكرة، فيما تولى بعدها مسؤولية الجهاز الفني لفريق شاختار دونيستك الأوكراني خلال شهر مايو/أيار عام 2021، وقاده إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوكراني، الذي حققه للمرة الأولى في رحلته بعالم التدريب.

وانتقل روبيرتو دي زيربي إلى المملكة المتحدة، لينضم إلى برايتون في سبتمبر/ أيلول 2022، وساهم في تحقيق الفريق أفضل مركز له في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز في موسمه الأول، ليضمن بذلك التأهل الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي، فيما أشرف أيضاً في آخر مهمة على الجهاز الفني لنادي أولمبيك مرسيليا، الذي جاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي خلال موسم 2024-2025، ما جعل الفريق يضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا.