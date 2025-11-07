دي روسي مدرباً لنادي جنوى.. بطل العالم 2006 يعوّض المتوج بمونديال 98

- تعيين دانييلي دي روسي مدرباً لجنوى: أعلن نادي جنوى الإيطالي عن تعاقده مع المدرب دانييلي دي روسي لقيادة الفريق في محاولة لتفادي الهبوط، بعد إقالة المدرب الفرنسي باتريك فييرا. - تجربة جديدة لدي روسي: يعود دي روسي للتدريب بعد رحيله عن روما، حيث سبق له أن قاد الفريق للمركز السادس في موسمه الأول، لكنه أُقيل في الموسم الماضي بعد بداية متعثرة. - فرصة لاستعادة الاعتبار: يسعى دي روسي لاستعادة مكانته بعد صدمة إقالته السابقة، ويأمل في تحقيق نتائج أفضل مع جنوى مقارنة بسلفه فييرا.

أعلن نادي جنوى الإيطالي عن تعاقده مع المدرب دانييلي دي روسي (42 عاماً)، ليقود الفريق في المرحلة المقبلة ومساعدته في تفادي الهبوط، إذ إنه يحتل المركز الـ18 في ترتيب الدوري الإيطالي، محققاً انتصاراً وحيداً حتى الآن في الكالتشيو، وذلك يوم الاثنين الماضي، على حساب ساسولو بنتيجة (2-1). وجاء الإعلان مباشرة بعد إقالة المدرب الفرنسي باتريك فييرا، الذي كان قد تولى مهمة الإشراف على جنوى منذ الموسم الماضي.

وأكد جنوى التعاقد رسمياً مع دي روسي أمس الخميس، ليُعيده إلى التدريب بعد قرابة السنة من رحيله عن نادي روما. وقال النادي في بيان: "يعلن نادي جنوى تعيين دانييلي دي روسي مديراً فنياً جديداً للفريق الأول. وقد التقى اللاعبين، وسيقود التدريبات سريعاً". وهذه التجربة الثانية للمدرب الجديد في الدوري الإيطالي، بعدما خاض التجربة الأولى مع نادي روما، الذي كان لاعباً مميزاً في صفوفه طوال مواسم عديدة، كما خاض تجربة في الدرجة الثانية مع نادي سبال. والطريف أن دي روسي أقيل من تدريب روما الموسم الماضي بعد التعادل أمام جماهيره مع جنوى، فريقه الجديد.

وسيكون دي روسي أمام فرصة مهمة من أجل استعادة الاعتبار بعد صدمة إقالته في الموسم الماضي من تدريب "ذئاب العاصمة"، إذ كان موسمه الأول مميزاً عندما عوّض البرتغالي جوزيه مورينيو وقاد الفريق للحصول على المركز السادس، ولكن خلال الموسم الماضي لم يصمد طويلاً ورحل عن النادي سريعاً في بداية المنافسات بسبب البداية المتعثرة.

وهذه التجربة قد تمنح بطل العالم 2006 أفقاً أفضل في المستقبل ويكون مصيره أفضل من فييرا، بطل العالم عام 1998، الذي رفض خلال الصيف الماضي الانتقال لتدريب نادي إنتر ميلانو، مفضّلاً الاستمرار مع جنوى، غير أنه فشل في المهمة وكانت الإقالة في انتظاره.