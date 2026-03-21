دي جيانانتونيو أول المنطلقين في سباق البرازيل لـ"موتو جي بي"

- فابيو دي جيانانتونيو يتصدر التجارب الرسمية لسباق البرازيل في بطولة "موتو جي بي"، محققاً أسرع توقيت ومفاجأة كبيرة، مما يمنحه أفضلية الانطلاق من المركز الأول على حلبة صعبة. - شهدت التجارب التأهيلية حوادث عديدة على حلبة غويانا الجافة نسبياً، حيث سقط متسابقون بارزون مثل فرانشيسكو بانيايا ومارك ماركيز، بينما حافظ دي جيانانتونيو على ثباته. - السباق الرسمي يُقام غداً وسط توقعات بتحديات قوية وحوادث محتملة بسبب الأمطار، مع ضغوط كبيرة على حامل اللقب مارك ماركيز ومنافسه بانيايا.

سجّل فابيو دي جيانانتونيو (27 عاماً)، سائق فريق "في آر 46" اليوم السبت، أسرع توقيت في التجارب الرسمية لسباق البرازيل، المرحلة الثانية من بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية "موتو جي بي". وسينطلق دي جيانانتونيو من المركز الأول، ما يمنحه أفضلية على بقية المنافسين، لا سيما وأنّ الحلبة صعبة، وبالتالي فإنّ الأسبقية تكون عادة للسائق الذي يكون في المركز الأول لخط البداية. وهي المرة الثانية التي ينطلق فيها من المركز الأول بعد سباق إيطاليا في عام 2022.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية، بأنّ التجارب التأهيلية شهدت سلسلة من الحوادث على حلبة غويانا، التي نجت من الأمطار، وكان المسلك جافاً نسبياً. وسقط العديد من المتسابقين البارزين في اللفات الأولى، بمن فيهم الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، والإسبانيان بيدرو أكوستا، ومارك ماركيز. ووسط هذه الصعوبات، حافظ فابيو دي جيانانتونيو على ثباته، وحقق أسرع توقيت محدثاً المفاجأة الأولى في هذه المرحلة.

وخطف الإيطالي ماركو بيزيكي (أبريليا)، الذي فاز بالجولة الأولى من الموسم في تايلاند، المركز الثاني في خط الانطلاق، وعاد المركز الثالث إلى مارك ماركيز (دوكاتي). أما الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) فقد حقق المركز الرابع، وهو إنجاز جيد بالنسبة إليه بعد الصعوبات التي تعرّض لها في الفترة الماضية، إذ لا يبدو مُرشحاً للتألق في الموسم الحالي.

وسيُقام السباق الرسمي، غداً الأحد، وسط توقعات بأن يكون قوياً. كما لا يُستبعد أن يشهد الكثير من الحوادث مثل التي وقعت خلال التجارب التأهيلية، بسبب الأمطار. وسيكون حامل اللقب، مارك ماركيز، تحت ضغط قوي إثر بدايته المتعثرة في رحلة الدفاع عن لقبه، كما أن منافسه الأول، بانيايا، لا يبدو قادراً على التعويض بعد فشله في السباق الأول.