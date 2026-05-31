دي بروين يفتح النار على كونتي ويتحدث عن اختلاف الرؤية

- كيفن دي بروين يعبر عن عدم رضاه عن تجربته مع أنطونيو كونتي في نابولي، مشيراً إلى أن أسلوب اللعب لم يتماشَ مع توقعاته وأنه لم يلعب في مركزه الحقيقي، مما أثر على مستواه بعد الإصابة. - انتقد دي بروين النهج الدفاعي للفريق تحت قيادة كونتي، مما أدى إلى تراجع الفعالية الهجومية، حيث لم يتجاوز هداف الفريق حاجز عشرة أهداف خلال الموسم. - دي بروين مرتبط بعقد مع نابولي لموسم إضافي، لكنه يخطط لمحادثات مع الإدارة لتحديد مستقبله بناءً على المشروع الرياضي القادم.

أطلق النجم البلجيكي كيفن دي بروين (34 عاماً)، تصريحات قوية بشأن مدربه السابق أنطونيو كونتي، مؤكداً عدم رضاه عن تجربته خلال موسمه الأول مع نادي نابولي الإيطالي، في حديث أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية.

وقال دي بروين لموقع "نيوزبلاد" البلجيكي، مساء السبت، إنه لم يكن سعيداً بالعمل تحت قيادة كونتي، مشيراً إلى أن رحيله عن الفريق لا يزعجه، بل على العكس، لأنه كان يفضّل عدم استمرار المدرب. وأضاف في تصريحاته: "أسلوب اللعب الذي طُبّق من كونتي لم يتماشَ مع توقعاتي"، مؤكداً أن المتعة داخل الملعب كانت غائبة إلى حد كبير. وأوضح النجم البلجيكي أن أحد أسباب عدم نجاح تجربته يعود إلى اختلاف الرؤية الفنية بينه وبين كونتي، إذ أكد أنه "لم يلعب في مركزه الحقيقي طوال الموسم"، على حد تعبيره، وهو ما أثر على مستواه خاصة بعد عودته من الإصابة.

ميركاتو نابولي يعلن رحيل كونتي في رسالة مؤثرة

كما انتقد دي بروين النهج التكتيكي للفريق، مشيراً إلى أن الأسلوب كان دفاعياً على نحوٍ كبير مع تراجع في خط الوسط، ما انعكس على الفعالية الهجومية، لافتاً إلى أن أرقام الفريق التهديفية تعكس ذلك بوضوح، إذ لم يتجاوز هداف الفريق حاجز عشرة أهداف خلال الموسم. وفي ما يتعلق بمستقبله، كشف دي بروين أنه ما زال مرتبطاً بعقد مع النادي الإيطالي لمدة موسم إضافي، لكنه أكد أنه سيعقد محادثات مع الإدارة لتحديد الخطوة المقبلة، مشيراً إلى أن قراره النهائي سيعتمد على المشروع الرياضي الذي سيجري تقديمه له في المرحلة القادمة.