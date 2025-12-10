- قاد جورجيان دي أراسكيتا فريق فلامنغو للفوز على كرول أزول بنتيجة 2-1 في "ديربي الأميركيتين"، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس القارات للأندية، حيث سيواجه بيراميدز في مباراة مثيرة. - أظهر دي أراسكيتا مهاراته بتسجيل هدفين، مستغلاً خطأ دفاعي ومجهود فردي، مما جعله لاعباً لا غنى عنه للمدرب لويس فيلبي. - منذ انضمامه لفلامنغو في 2019، ساهم دي أراسكيتا في الفوز بـ16 لقباً، بما في ذلك ثلاث بطولات كوبا ليبرتادوريس، مما يجعله لاعباً متكاملاً ومؤثراً.

قاد الأوروغواياني جورجيان دي أراسكيتا (31 عاماً)، فريق فلامنغو البرازيلي إلى تخطي فريق كرول أزول المكسيكي في "ديربي الأميركيتين" إثر الانتصار عليه بنتيجة (2ـ1)، اليوم الأربعاء، على استاد أحمد بن علي في الدوحة، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال)، ولمواجهة نادي بيراميدز يوم السبت المقبل، في لقاء سيكون مثيراً بلا شك، ويبدو فيه دي أراسكيتا خطراً على طموحات الفريق المصري في رحلة الدفاع عن فرصه للوصول إلى النهائي. وكان مستوى الفريق البرازيلي أفضل في الشوط الثاني بعد صعوبات في النصف الأول من اللقاء.

وسجل دي أراسكيتا ثنائية في هذه المباراة، إذ أظهر في الأولى فطنة عالية بعدما نجح في اقتناص الكرة، مستغلاً خطأ من مدافع الفريق المكسيكي. وفي الفترة الثانية تمكن من صنع الفارق بمجهود فردي، ليضع فريقه في المقدمة، رغم أن النادي البرازيلي لم يكن في أفضل حالاته خلال هذه المباراة، خاصة من الناحية البدنية، وقد تحرك دي أراسكيتا باستمرار طوال فترات اللعب، ما يؤكد أنه مصدر ثقة بالنسبة إلى المدرب لويس فيلبي، الذي يعتمد عليه باستمرار، ولا يبدو أنه يستطيع الاستغناء عن خدماته، خاصة على مستوى تنظيم اللعب، كما أن وجوده منذ عدة مواسم مع الفريق جعله لاعباً مؤثراً.

ويُعتبر دي أراسكيتا من أفضل لاعبي فلامنغو، وقد وصفه موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باللاعب المتكامل، بما أنه مميز في استغلال الكرة وهز شباك المنافسين، كما أنه يوفر الكثير من الكرات لرفاقه، وليس مهووساً بالتسجيل مثل الكثير من اللاعبين. فمنذ وصوله إلى فلامنغو قادماً من كروزيرو في عام 2019، ساعد لاعب خط الوسط، الذي يسجل أو يصنع أكثر من هدف واحد في كل مباراتين، فلامنغو في الفوز بـ16 لقباً منذ وصوله، بما في ذلك لقب كوبا ليبرتادوريس ثلاث مرات، أعوام 2019 و2022 و2025. وقد دفع فلامنغو مبلغ 15 مليون يورو للتعاقد معه، في صفقة وُصفت بالقياسية في تاريخ النادي خلال تلك الفترة، وفق ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية.