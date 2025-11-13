ديوكوفيتش يُهاجم الإيطالي سينر بشأن قضية المنشطات

- نوفاك ديوكوفيتش ينتقد معاملة يانيك سينر في قضية المنشطات، مشيراً إلى أن الإيقاف القصير بين بطولات "غراند سلام" يثير تساؤلات حول العدالة في التنس، حيث يرى أن سينر حصل على معاملة تفضيلية مقارنة بلاعبين آخرين. - ديوكوفيتش يعبر عن تعاطفه مع سينر، مؤكداً أنه لم يتعمد المخالفة، لكنه مسؤول عنها، ويشيد بقدرته على التعامل مع الضغوط الإعلامية بنضج وهدوء. - ديوكوفيتش يدعو إلى عدالة أكبر في التنس، ويؤسس جمعية لتعديل القوانين، مشيراً إلى الضغط المتزايد على اللاعبين بسبب كثرة البطولات.

جدّد نجم التنس العالمي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 عاماً)، هجومه على الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، بسبب قضية المنشطات، التي تورط فيها المصنف الثاني عالمياً في العام الماضي، وعرّضته لعقوبة الإبعاد عن المنافسات لفترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أشهر فقط، ومِن ثمّ تجنّب الغياب عن بطولات "غراند سلام"، ما أثار جدلاً واسعاً بين اللاعبين، باعتبار أن الإيطالي، بحسب اعتقاد عددٍ كبير من النجوم، تمتّع بمعاملة خاصة تختلف عن بقية اللاعبين، الذين تورطوا في قضايا مشابهة.

ونقل موقع ويست فرانس الفرنسي، الأربعاء، تصريحات ديوكوفيتش، الذي كان ضيفاً في برنامج "بيرس مورغان دون رقابة"، الذي يُبث على منصة يوتوب، إذ قال بشأن هذه القضية: "الطريقة التي تطورت بها الأمور، طرحت الكثير من علامات الاستفهام. إن حقيقة أن الإيقاف جاء بين بطولات غراند سلام حتى لا يُفوت أي شيء أمر غريب حقاً. كان الأمر غريباً للغاية. لقد سمعنا العديد من اللاعبين الآخرين، رجالاً ونساءً، يشتكون من المعاملة التفضيلية".

وتابع ديوكوفيتش الحديث عن قضية سينر، التي شغلت عامل التنس، ليقول: "أريد أن أصدقه، أعتقد أنه لم يفعل ذلك عن قصد، لكن من الواضح أنه مسؤول. عندما ترى آخرين يُوقفون لسنوات بسبب مخالفة مماثلة ويُوقف هو لمدة ثلاثة أشهر، فهذا ليس عدلاً، أعرف سينر منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره. لطالما أحببته. عندما حدث هذا، صُدمت. الأمر ليس سهلاً عليه؛ لديّ شعور حقيقي بالتعاطف والشفقة تجاهه. إنه يتعامل مع هذه العاصفة الإعلامية بنضج وهدوء كبيرين، وأشيد به على ذلك. على الرغم من كل هذا، يواصل الهيمنة واللعب بشكل رائع".

وأشاد صاحب 24 لقباً في بطولات "غراند سلام" ما يمثّل رقماً قياسياً، بقدرات اللاعب الإيطالي في العديد من المناسبات السابقة غير أن أزمة المنشطات جعله يرفع الصوت عالياً من أجل المطالبة بعدالة أكبر في عالم التنس، بل إنه أسّس جمعية تضمّ عدداً من اللاعبين وتسعى إلى تعديل بعض القوانين في مختلف المسابقات خاصة مع تزايد الضغط الذي يواجه اللاعبين بسبب كثرة البطولات في كل موسم. وقد نجح الإيطالي في هزم سينر في عديد المناسبات في الأشهر الأخيرة، وحرمه من تحسين أرقامه القياسية.