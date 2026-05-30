ديوكوفيتش يُشكك في خوضه رولان غاروس مجدداً... هل اقترب الاعتزال؟

شكَّك النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (39 سنة)، في إمكانية خوض منافسات بطولة رولان غاروس الفرنسية في العام المقبل، وذلك بعد خروجه من الدور الثالث أمام منافسه البرازيلي، جواو فونسيكا، وفقدانه لفرصة التتويج باللقب الـ25 في منافسات الغراند سلام.

وخسر ديوكوفيتش أمام فونسيكا صاحب الـ19 سنة بعد أن كان متأخراً بمجموعتَين (4-6) و(4-6) ثم (6-3) و(7-5) و(7-5) و(7-5)، في مواجهة استمرت لحوالى أربع ساعات و53 دقيقة، ليُقصى النجم الصربي من البطولة مبكّراً ويؤجل مجدداً حلمه بإحراز لقبه الـ25 في البطولات الكبرى، وفض الشراكة مع الأسترالية مارغريت كورت التي تشاركه الـ24 لقباً في الغراند سلام، يُذكر أنه أبكر خروج للصربي في رولان غاروس منذ عام 2009.

وتحدث ديوكوفيتش أمام الجماهير بعد نهاية المباراة ورد على سؤال إن كان سيعود في الموسم المقبل لخوض منافسات بطولة رولان غاروس قائلاً: "لا أعلم"، ليُشكك في إمكانية عودته إلى الملاعب الفرنسية من جديد لخوض واحدة من البطولات الكبيرة في الغراند سلام، وكأنه سيعتزل في نهاية موسم عام 2026، ويُنهي مسيرته كواحد من أبرز نجوم هذه اللعبة تاريخياً.

ولا يزال رصيد النجم الصربي متوقفاً عند 24 لقباً كبيراً منذ تتويجه بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2023، وربما لا يحصل على فرصة أفضل لإضافة لقب جديد إلى سجله، وكان ديوكوفيتش بدا مجدّداً أبرز المرشحين للقب بعد الخروج المفاجئ للإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً، فيما غاب الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب في آخر نسختَين بسبب الإصابة.