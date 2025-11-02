ديوكوفيتش يُربك حسابات التأهل لبطولة تورينو الختامية

رياضات أخرى
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
02 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:21 (توقيت القدس)
ديوكوفيتش خلال دورة شنغهاي،11 أكتوبر 2025 (لينتاو زهانغ/Getty)
ديوكوفيتش خلال بطولة شنغهاي،11 أكتوبر 2025 (لينتاو زهانغ/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يشهد عالم التنس ترقباً قبل بطولة "إيه تي بي فاينالز" في تورينو، مع احتمال انسحاب نوفاك ديوكوفيتش، مما يفتح الباب أمام اللاعبين المتنافسين على المقعد الأخير ضمن الثمانية الكبار.
- الإيطالي لورينزو موسيتي في المركز الثامن مؤقتاً، بينما يطارده الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم والكازاخستاني ألكسندر بوبليك، اللذان يسعيان لجمع نقاط مؤثرة في بطولتَي أثينا وميتز.
- ديوكوفيتش لم يحسم موقفه بعد بسبب الإرهاق، وإذا انسحب، سيؤدي ذلك إلى تأهل موسيتي أو أوجيه ألياسيم، مما يضيف إثارة للموسم.

يشهد عالم التنس حالة من الترقب، قبل أسبوع من انطلاق بطولة "إيه تي بي فاينالز" الختامية في مدينة تورينو الإيطالية، بعد أن كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، السبت، عن احتمال انسحاب النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 عاماً)، رغم تأهله رسمياً للمسابقة.

وفي حال جرى تأكيد القرار، فسيُحدث ذلك انقلاباً حقيقياً في مشهد الترتيب العام، إذ يمنح فرصة ذهبية لأحد اللاعبين الثلاثة المتنافسين على المقعد الأخير ضمن قائمة الثمانية الكبار، ويفتح أمامهم باب العودة من بعيد للمنافسة على التأهل والمشاركة في البطولة الختامية، ليضيف مزيداً من الإثارة إلى الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ويأتي في مقدمة هؤلاء الإيطالي لورينزو موسيتي، الذي فشل في حسم تأهله المباشر، بعد خسارته أمام مواطنه لورينزو سونيغو في بطولة باريس ماسترز، ليبقى في المركز الثامن مؤقتاً ضمن التصنيف العالمي. ويطارده عن قرب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم والكازاخستاني ألكسندر بوبليك، وكلاهما لا يزال يملك فرصة اللحاق به في بطولتَي أثينا وميتز الأسبوع المقبل، آخر محطتين تمنحان نقاطاً مؤثرة في سباق التأهل.

ألكاراز وديوكوفيتش خلال حصة تدريبية قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، 26 يونيو 2025 (كليف برنسكيل/Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

ديوكوفيتش يهاجم ألكاراز ويدعو للتحرك: الكلام وحده لا يغيّر شيئاً

وبحسب الصحيفة الأميركية، فلم يحسم ديوكوفيتش موقفه بعد بشأن المشاركة في البطولة، التي تُوّج بلقبها سبع مرات من قبل، بسبب الإرهاق المتراكم وكثرة المشاركات خلال العام. وفي حال قرر الانسحاب، فإن مقعده سيُمنح تلقائياً لأقرب المصنّفين في الترتيب، ما يعني تأهل موسيتي على نحوٍ مباشر، أو دخول أوجيه ألياسيم إلى الحدث، حال تجاوزه في النقاط، خلال الأيام المقبلة. وتُعدّ بطولة تورينو الختامية آخر محطات الموسم، إذ يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين من حيث النتائج السنوية، وقد تحوّلت إلى حدث رمزي يجمع نخبة اللعبة تحت الأضواء الإيطالية.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
كانتي على ملعب الملك عبد الله بجدة في 5 إبريل 2025 (عبد الله أحمد/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

نادي الاتحاد في ورطة... كانتي مطلوب في الدوري الفرنسي

بالوتيلي خلال مواجهة ضد تورينو في الكالتشيو، 7 ديسمبر 2024 (سيموني أرفيدا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

بالوتيلي يحتفل بإقالة فييرا من جنوى ويكشف كواليس خلافهما القديم

وجه شيبو رسالته لمنتخب المغرب قبل مونديال الناشئين في قطر (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

شيبو: هذه فرص تتويج منتخب المغرب بلقب مونديال الناشئين في قطر