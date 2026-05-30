ديوكوفيتش يودع رولان غاروس.. ورقمٌ قياسي في عدد تدخلات المسعفين

- شهدت بطولة رولان غاروس مفاجأة بخروج نوفاك ديوكوفيتش من الدور الثالث بعد خسارته أمام البرازيلي جواو فونسيكا في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و53 دقيقة، مما أخر حلمه في تحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى. - موجة الحر في باريس أثرت بشكل كبير على البطولة، حيث سجلت 28 تدخلاً للمسعفين في يوم واحد، وهو رقم قياسي جديد، مع توقعات بزيادة التدخلات بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة. - الأجواء الحارة تسببت في مشاكل صحية لعدد من اللاعبين، بما في ذلك كاسبر رود ويانيك سينر، مما أثر على أدائهم وأدى إلى خروج بعضهم من البطولة.

ودّع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطولة رولان غاروس من الدور الثالث، بعدما سقط أمام البرازيلي جواو فونسيكا في واحدة من أطول مباريات النسخة الحالية، بينما خطفت موجة الحر في باريس الأضواء بعد تسجيل رقم قياسي جديد في عدد تدخلات المسعفين داخل ملاعب البطولة.

وقلب فونسيكا، المصنف 30 عالمياً، تأخره بمجموعتين إلى فوز مثير على ديوكوفيتش بنتيجة 4-6 و4-6 و6-3 و7-5 و7-5، بعد مواجهة ماراثونية استمرت أربع ساعات و53 دقيقة، ليقصي النجم الصربي من البطولة مبكراً ويؤجل مجدداً حلمه بإحراز لقبه الـ25 في البطولات الكبرى، وفض الشراكة مع الأسترالية مارغريت كورت التي تشاركه الـ24 لقباً في الغراند سلام.

وشكّل خروج ديوكوفيتش، البالغ 39 عاماً، مفاجأة كبيرة في البطولة الفرنسية، خصوصاً أن اللاعب كان يسعى لكسر الرقم القياسي التاريخي في عدد ألقاب "غراند سلام"، وهو الإنجاز الذي يطارده منذ ثلاث سنوات، بعدما انفرد في وقتٍ سابق بالرقم الأفضل لدى الرجال عقب حسمه الصراع مع الوصيف الإسباني المعتزل، رافاييل نادال صاحب الـ22 لقباً.

وفي أجواء البطولة عينها لكن بعيداً عن نولي، فرضت درجات الحرارة المرتفعة نفسها بقوة على أجواء البطولة، بعدما أعلن المنظمون تسجيل 28 تدخلاً للمسعفين خلال يوم واحد، وهو أعلى رقم في تاريخ رولان غاروس، متجاوزاً الرقم السابق المسجل عام 2017 والبالغ 25، وأوضح ميشيل فرانكو دوران، المسؤول عن خدمة الإطفاء والإسعاف في البطولة، أن مصطلح "التدخل" يشمل كلّ مرة يغادر فيها المسعفون مركز الأمن المركزي، سواء لإسعاف متفرج أو موظف أو أحد العاملين داخل البطولة.

وقال: "نحن نتدخل أولاً مع الجمهور، لكننا أيضاً نساند باقي مكونات البطولة، بما فيها المعتمدون أو مقدمو الخدمات أو الشركاء"، وبلغ عدد التدخلات خلال الأيام الخمسة الأولى من البطولة 116 حالة، في وقت يتوقع المنظمون أن يتراوح العدد الإجمالي هذا العام بين 200 و230 تدخلاً، مع استمرار موجة الحر التي تضرب العاصمة الفرنسية باريس. وكانت درجات الحرارة قد تجاوزت 30 درجة مئوية بشكل يومي منذ انطلاق البطولة، فيما بلغت الجمعة نحو 35، ما دفع السلطات الفرنسية إلى إعلان حالة التأهب البرتقالية في باريس.

وتسببت الأجواء الحارة بوعكات صحية لعدد من اللاعبين، بينهم النرويجي كاسبر رود، إضافة إلى الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً، الذي ودّع البطولة بدوره من الدور الثاني.