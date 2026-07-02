- نوفاك ديوكوفيتش يواصل تألقه في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، حيث تأهل للدور الثالث بعد فوزه السهل على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بثلاث مجموعات نظيفة، مما يعزز فرصه في تحقيق لقب "غراند سلام" جديد ليصبح الأكثر فوزاً في التاريخ. - ديوكوفيتش أظهر أداءً قوياً ومركزاً، حيث سدد 33 ضربة فائزة وارتكب سبعة أخطاء غير مقصودة، معبراً عن سعادته بأدائه واستمراره في الملاعب بعد الثلاثين دون تحديد موعد اعتزاله. - اللقاء بين ديوكوفيتش وتسيتسيباس جاء في مرحلة مبكرة بسبب تراجع تصنيف الأخير، حيث يمتلك ديوكوفيتش سلسلة انتصارات متتالية ضده، منها انتصارات في نهائيات بطولات كبرى.

تابع النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، عروضه القوية في منافسات بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالثة دورات الغراند سلام هذا الموسم بعدما تأهل إلى الدور الثالث من البطولة البريطانية المقامة على الملاعب العشبية، الأربعاء.

ووجه ديوكوفيتش رسالة قوية لكل المرشحين لمنافسته على اللقب، بأنه جاهز وسيُقاتل من أجل إضافة لقب "غراند سلام" جديد في مسيرته الرياضية، ليُصبح اللاعب الأكثر فوزاً في التاريخ على مستوى البطولات الكبرى، إذ يتشارك الرقم القياسي مع الأسترالية مارغريت كورت بواقع 24 لكلّ منهما.

وتفوق ديوكوفيتش على منافسه اليوناني، ستيفانوس تسيتسيباس، بسهولة كبيرة بثلاث مجموعات نظيفة (6-3) و(6-4) و(6-2)، في مواجهة استمرت لحوالى ساعة و38 دقيقة، وعوّض النجم الصربي الظهور المتواضع في مواجهة الدور الأول الماضية أمام الصيني، وو يبينغ، وكان في قمة تركيزه أمام تسيتسيباس، إذ سدد 33 ضربة فائزة وارتكب سبعة أخطاء غير مقصودة على أرض الملعب.

وتحدث ديوكوفيتش بعد نهاية المواجهة أمام الجماهير الحاضرة في المدرجات وقال: "أنا سعيد للغاية بأدائي، أشعر أنني بحالة رائعة، وأحاول ألا أعتبر الفوز أمراً مضموناً. أنا فخور بالاستمرار في الملاعب لما بعد الثلاثين عاماً"، في وقت لم يُلمح النجم الصربي إلى تاريخ الاعتزال ونهاية مسيرته الرياضية في التنس، وأبقى على كل شيء غامضاً في الوقت الحالي وأنه سيُتابع رحلته في التنس بشكل طبيعي.

في المقابل، التقى ديوكوفيتش وتسيتسيباس لأول مرة في مرحلة مبكرة في بطولة رسمية بسبب تراجع اللاعب اليوناني إلى المركز الـ87 عالمياً في تصنيف لاعبي التنس، وتفوق تسيتسيباس في مباراتين من أول ثلاث مباريات أمام ديوكوفيتش، الذي رد بـ12 انتصاراً متتالياً، منها فوزان في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عام 2021، ونهائي بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2023.