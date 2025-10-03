ديوكوفيتش يهاجم ألكاراز ويدعو للتحرك: الكلام وحده لا يغيّر شيئاً

- أشعل نوفاك ديوكوفيتش الجدل بانتقاده لتصريحات كارلوس ألكاراز حول ضغط روزنامة التنس، مؤكدًا أن التصريحات العلنية لا تكفي لإحداث تغيير حقيقي. - ديوكوفيتش يعارض تمديد بطولات الماسترز إلى أسبوعين، مشيرًا إلى أن ذلك يزيد من الإرهاق، وينتقد اللاعبين الذين يشاركون في مباريات استعراضية رغم شكواهم من الالتزامات. - يؤكد ديوكوفيتش على ضرورة تعبئة اللاعبين الكبار لفهم تفاصيل عمل المؤسسات الرياضية والضغط من أجل إصلاحات عملية، مشيرًا إلى الاحتكار القوي داخل هياكل التنس.

أشعل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 عاماً) الجدل مجدداً قبل انطلاق مشاركته في بطولة شنغهاي للأساتذة، بعدما انتقد بشكل مباشر تصريحات الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً) بشأن ضغط روزنامة التنس العالمي، مؤكداً في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الجمعة، أن التصريحات العلنية لا تكفي لإحداث تغيير حقيقي.

وقال ديوكوفيتش الذي يعود إلى المنافسات بعد خسارته في نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة أمام ألكاراز: "نحن نشتكي كثيراً، لكننا لا نستثمر الوقت والجهد لفهم آلية اتخاذ القرارات ومحاولة تغييرها. يجب أن نفعل أكثر من مجرد الكلام في المؤتمرات الصحافية، وأقول ذلك من تجربة شخصية".

وأوضح ديوكوفيتش أنه كان منذ البداية ضد تمديد بطولات الماسترز ذات الألف نقطة إلى أسبوعين، معتبراً أن ذلك يضر باللاعبين ويزيد من الإرهاق الذهني والبدني، وأضاف: "أسمع لاعبين يتحدثون عن التزاماتهم بالبطولات، لكن في المقابل، يشاركون في مباريات استعراضية مقابل مكافآت مالية ضخمة، وهذا أمر متناقض". وأشار بشكل غير مباشر إلى دوريات مثل "سيكس كينغز سلام" وبعض العروض الخاصة في بطولات كبرى.

وتعمّقت انتقادات الصربي حين تحدث عن الاحتكار القوي داخل هياكل التنس، مؤكداً أن منظومة القرار بُنيت منذ عقود ولا يرغب كثيرون في تغييرها، وقال في هذا الخصوص: "اللاعبون ليسوا متحدين بما يكفي، وهذا ما يجعل من الصعب مواجهة هذا الوضع". كما أكد أن الحل يكمن في تعبئة اللاعبين الكبار بشكل خاص، وتنظيم جهودهم لفهم تفاصيل عمل المؤسسات الرياضية والضغط من أجل إصلاحات عملية.

تأتي تصريحات ديوكوفيتش في سياق أوسع من الجدل القائم حول الجدول المزدحم للتنس العالمي، إذ اشتكى ألكاراز مؤخراً من كثرة البطولات الإلزامية وتقاربها، معتبراً أن الأمر يتجاوز الجانب البدني ليصبح استنزافاً ذهنياً أيضاً.