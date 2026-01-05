ديوكوفيتش ينسحب من نقابة لاعبي التنس التي أسسها لهذا السبب

- أعلن نوفاك ديوكوفيتش انسحابه من نقابة لاعبي التنس المحترفين، التي أسسها مع فاسيك بوسبيسيل، بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة، مشيراً إلى عدم توافق قيمه مع الاتجاه الحالي للمنظمة. - النقابة التي أسسها ديوكوفيتش وبوسبيسيل اتخذت إجراءات قانونية ضد الهيئات الحاكمة للتنس في 2025، مندّدةً بقيود مناهضة للمنافسة وبرنامج غير مستدام للاعبين. - يركز ديوكوفيتش الآن على التنس وعائلته، ويطمح لتحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2026.

أعلن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة) انسحابه من نقابة لاعبي التنس المحترفين، التي شارك بنفسه في تأسيسها في عام 2020، في قرار رسمي اتخذه أحد أفضل نجوم هذه الرياضة قبل مشاركته في منافسات موسم التنس لعام 2026، وانطلاقاً من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش انسحابه من نقابة لاعبي التنس المحترفين، على خلفية مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة داخل الهيئة. وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد دراسة متأنية، قررت الانسحاب تماماً من نقابة لاعبي التنس المحترفين. يأتي هذا القرار بعد مخاوف مستمرة بشأن الشفافية والحوكمة والطريقة التي جرى بها تمثيل صوتي وصورتي. أنا فخور بالرؤية التي شاركتها مع فاسيك عند تأسيس النقابة لمنح اللاعبين صوتاً أقوى ومستقلاً، لكن أصبح واضحاً أن قيمتي ونهجي لم يعودا متوافقين مع الاتجاه الحالي للمنظمة".

وكانت نقابة لاعبي التنس المحترفين التي أسسها المصنف الرابع عالمياً حالياً، إلى جانب الكندي فاسيك بوسبيسيل، قد اتخذت إجراءات قانونية في شهر مارس/ آذار عام 2025، ضد الهيئات الحاكمة للتنس، مندّدةً بـ"قيود مناهضة للمنافسة وممارسات تعسفية"، كما سلّطت الدعوى الضوء على "برنامج غير مستدام" للاعبين، إذ تُنظَّم البطولات على مدار 11 شهراً من أصل 12 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي إيه".

وأكد ديوكوفيتش، المُتوّج برصيد 24 لقباً في البطولات الكبرى، أنه سيواصل التركيز على التنس، وعائلته، والمساهمة في الرياضة بطرق تعكس مبادئه ونزاهته، ويطمح النجم الصربي إلى تحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى خلال بطولة أستراليا المفتوحة المقبلة، أولى بطولات الغراند سلام لعام 2026، وسيشارك في دورة أديلايد بين 12 و17 يناير/ كانون الثاني ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.