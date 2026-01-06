ديوكوفيتش ينسحب من دورة أديلايد التحضيرية لبطولة أستراليا

- أعلن نوفاك ديوكوفيتش انسحابه من بطولة أديلايد التحضيرية لأستراليا المفتوحة بسبب عدم جاهزيته البدنية، مما يؤثر على تحضيراته لتحقيق لقبه الـ25 في غراند سلام عام 2026. - ديوكوفيتش، الذي فاز ببطولة أديلايد مرتين سابقاً، يركز الآن على بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في 18 يناير، حيث يسعى لاستعادة اللقب الذي فاز به عشر مرات. - في عام 2025، فاز ديوكوفيتش بلقبي جنيف وأثينا، لكنه انسحب من بطولة "ايه تي بي" الختامية، بينما تقاسم ألكاراز وسينر الألقاب الكبرى الثمانية الأخيرة.

أعلن نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، انسحابه من منافسات بطولة أديلايد التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة الكبيرة للتنس، وعليه فإن تحضيرات الصربي للمشاركة في أول بطولة غراند سلام كبيرة تعرضت لضربة قاسية، خصوصاً أن النجم يسعى لتحقيق لقبه الـ25 مع بداية منافسات عام 2026.

وكتب النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، عبر حسابه في "إنستغرام"، الثلاثاء: "إلى جميع جماهيري في أديلايد، للأسف لست جاهزاً بدنياً بعد للمشاركة في البطولة، أركّز الآن على تحضيراتي للمشاركة في منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس". وستنطلق بطولة أديلايد يوم الاثنين المقبل في 12 يناير/كانون الثاني 2026، وسبق للمصنف رابعاً عالمياً أن تُوج بلقبها مرتين في مسيرته عامي 2007 و2023، وباستثناء عام 2017 حين غاب للإصابة، حقق لقباً واحداً على الأقل في البطولات الأربع الكبرى بين عامي 2010 و2023، ويعود آخر ألقابه الكبرى في بطولة أميركا المفتوحة إلى عام 2023، ومنذ ذلك الحين تقاسم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أول عالمياً، ووصيفه الإيطالي يانيك سينر، الألقاب الثمانية الكبرى على مدار الموسم.

وعلى مستوى بطولات "ايه تي بي"، تُوّج ديوكوفيتش في 2025 بلقب جنيف في شهر مايو/أيار وأثينا في نوفمبر/تشرين الثاني، علماً أن العاصمة اليونانية شهدت مشاركته للمرة الأخيرة العام الماضي، قبل انسحابه من بطولة "ايه تي بي" الختامية التي جمعت أفضل ثمانية لاعبين. يُذكر أن بطولة أستراليا المفتوحة التي تُوِّج ديوكوفيتش بلقبها عشر مرات، تنطلق في الـ18 من الشهر الحالي، علماً أن اللاعب الصربي كان ودّع النسخة الماضية من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الألماني ألكسندر زفيريف.