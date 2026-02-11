ديوكوفيتش ينسحب من بطولة قطر المفتوحة للتنس، والسبب؟

- انسحب نوفاك ديوكوفيتش من بطولة قطر المفتوحة للتنس بسبب التعب بعد مشاركته في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، حيث خسر أمام كارلوس ألكاراز. - أكدت قناة بي أن سبورتس أن ديوكوفيتش لم يعانِ من إصابات بعد البطولة، لكنه فضل الراحة بعد الجهد الكبير الذي بذله في المباريات، خاصةً نصف النهائي الملحمي ضد يانيك سينر. - يسعى ديوكوفيتش لاستعادة لياقته البدنية قبل المشاركة في البطولات المقبلة، حيث يأمل في حصد المزيد من الألقاب.

أعلن منظمو بطولة قطر المفتوحة للتنس انسحاب النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، وذلك بعد أسبوع ونصف تقريباً من خوضه المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة أمام النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز، والتي خسرها وفقد فرصة التتويج باللقب.

وكشفت قناة بي أن سبورتس القطرية في تغريدة خاصة عبر حسابها في موقع إكس، غياب نوفاك ديوكوفيتش عن البطولة، وأكدت في خبر حصري: "نوفاك ديوكوفيتش ينسحب من بطولة قطر إكسون موبايل المفتوحة للتنس بسبب التعب"، مما يُشير إلى أن الصربي عانى من إجهاد كبير في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام لموسم عام 2026.

ويأتي انسحاب نوفاك ديوكوفيتش بطريقة مفاجئة، لأن النجم الصربي لم يشكُ من أي إصابة بعد نهاية منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وحتى إنه لم يُقاوم كثيراً في المباراة النهائية أمام ألكاراز؛ فبعد تفوّقه في المجموعة الأولى (6-2)، خسر المجموعة الثانية (6-2) ثم الثالثة (6-3) والرابعة (7-5)، وخسر النهائي أمام حضور جماهيري كبير.

وربما يسعى ديوكوفيتش لأخذ قسط من الراحة قبل التحضير للمشاركة في البطولات المقبلة ومحاولة حصد مزيد من الألقاب، مع العلم أن الصربي قدم مباراة ملحمية في الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا أمام الإيطالي، يانيك سينر، عندما تفوق في ثلاث مجموعات مقابل اثنتين (3-6) ثم (6-3) وبعدها (4-6) ثم (6-4) و(6-4) توالياً، وربما أثرت هذه المباراة الماراثونية في جاهزيته البدنية لخوض المباراة النهائية، مما نتج عنه تعب كبير حرمه من خوض منافسات بطولة قطر المفتوحة للتنس 2026.