ديوكوفيتش ينتقد مواعيد مباريات رولان غاروس ويطالب بحماية اللاعبين

- نوفاك ديوكوفيتش يقترح تأخير مواعيد مباريات رولان غاروس لمواجهة موجة الحر في باريس، لحماية اللاعبين من الظروف الجوية الصعبة. - ديوكوفيتش يواصل سعيه للفوز بلقبه الـ25 في البطولات الكبرى، بعد انتصاره على الفرنسي فالنتان روييه في الدور الثاني، رغم الظروف الجوية القاسية. - مع ارتفاع درجات الحرارة في فرنسا، يشير ديوكوفيتش إلى إمكانية إعادة جدولة المباريات في أوقات متأخرة، مستشهداً بتجارب مشابهة في بطولات أخرى مثل أوماغ بكرواتيا.

قدم المصنف الأول عالمياً سابقاً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش (39 عاماً)، اقتراحاً بتأخير مواعيد مباريات بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، لمواجهة موجة الحر في باريس، من أجل حماية اللاعبين. وواصل ديوكوفيتش مسعاه الأخير للفوز بلقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، بانتصاره في أربع مجموعات على الفرنسي فالنتان روييه 6-3 و6-2 و6-7 (7-9) و6-3 في الدور الثاني، أمس الأربعاء. لكن المصنف الرابع عالمياً حالياً، أقرّ بأن المباراة أقيمت "في ظروف (جويّة) صعبة جداً".

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة الفرنسية، قال ديوكوفيتش في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، اليوم الخميس: "بصراحة، في بطولات الغراند سلام لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة عموماً، لأن لدينا عدداً كبيراً من الملاعب. لدينا إضاءة. كما تعلمون، لا توجد مشكلة. لديكم ملاعب كبيرة. يمكنكم إقامة المباريات، ويمكنكم إعادة جدولتها على ملاعب أخرى مع بقاء الجمهور في المدرجات وكل شيء".

رياضات أخرى ديوكوفيتش في رولان غاروس: بداية صعبة وحلم اللقب الـ25 يراوده

وأضاف: "على سبيل المثال، في أوماغ بكرواتيا تبدأ المباريات في وقت متأخر بعد الظهر، في الخامسة مساءً أو نحو ذلك، وتستمر حتى وقت متأخر من الليل. وسأل الصربي: "هل من المثالي أن تمتد بعد منتصف الليل؟ لا، ليس كذلك. لكن إذا كانت هناك أيام تشهد حرارة وظروفاً قاسية، فقد يكون هذا أمراً يستحق التفكير". ويتحمل المشجعون واللاعبون والعاملون موجة الحر الشديدة التي اجتاحت غرب أوروبا وخيّمت على رولان غاروس. وسجلت فرنسا رقماً قياسياً لدرجات الحرارة في أيار/ مايو، في ما وصفته هيئة "ميتيو فرانس" بأنه "موجة حر ملحوظة بتوقيتها المبكر وطول مدتها".