ديوكوفيتش يكشف هوية مدربه الجديد قبل رولان غاروس

- نوفاك ديوكوفيتش يبدأ مشواره في بطولة رولان غاروس بتعيين فيكتور ترويتسكي مدرباً له، ساعياً لتحقيق لقبه الخامس والعشرين في الغراند سلام والانفراد بالرقم القياسي. - ديوكوفيتش وترويتسكي يتمتعان بعلاقة طويلة منذ الطفولة، حيث لعبا معاً في المنتخب الصربي، وسبق لترويتسكي أن عمل ضمن جهاز ديوكوفيتش الفني خلال أولمبياد باريس 2024. - رغم التحضيرات غير المثالية، يشارك ديوكوفيتش في رولان غاروس بعد ثلاث دورات فقط هذا الموسم، مع خسارة مبكرة في دورة روما لماسترز.

يبدأ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 عاماً)، مشواره في بطولة رولان غاروس هذا العام بوجه جديد داخل جهازه الفني، بعدما أعلن تعيين مواطنه فيكتور ترويتسكي مدرباً له، في خطوة تأتي قبل انطلاق ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم، التي يسعى خلالها لحصد اللقب الخامس والعشرين في الغراند سلام، والانفراد بالرقم التاريخي لدى السيدات والرجال، بما أنّ الأسترالية مارغريت كورت تمتلك في رصيدها هي الأخرى 24 تاجاً.

وظهر ترويتسكي إلى جانب ديوكوفيتش خلال حصة تدريبية في ملاعب رولان غاروس الثلاثاء، قبل أن يؤكد اللاعب الصربي الأمر عبر حسابه على إنستغرام الأربعاء، ناشراً صورة تجمعهما وكتب: "مرحباً صديقي، زميلي والآن مدربي.. فيكتور ترويتسكي"، وبالتالي يستعد نولي، الذي يتم عامه التاسع والثلاثين الجمعة، لخوض البطولة الفرنسية باحثاً عن لقبه الخامس والعشرين في البطولات الكبرى، لتعزيز رقمه القياسي التاريخي في الغراند سلام.

ويرتبط ديوكوفيتش وترويتسكي بعلاقة طويلة تمتد منذ الطفولة، إذ لعبا معاً لسنوات ضمن المنتخب الصربي، كما سبق أن عمل الأخير ضمن الجهاز الفني لديوكوفيتش خلال أولمبياد باريس 2024، حين توج النجم الصربي بذهبيته الأولمبية الأولى إثر تفوقه على اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز على الملاعب الترابية.

وسبق لترويتسكي، المصنف الثاني عشر عالمياً سابقاً، أن قاد منتخب صربيا في كأس ديفيز، كما ساهم إلى جانب ديوكوفيتش في تتويج بلاده بلقب كأس "إيه تي بي" عام 2020 بعد الفوز على إسبانيا في النهائي، مع العلم أن ديوكوفيتش لم يكشف حتى الآن تفاصيل التعديلات الكاملة على جهازه التدريبي، على أن تتضح الصورة أكثر خلال مؤتمره الصحافي المنتظر في باريس خلال الأيام المقبلة. ويخوض النجم الصربي نسخة هذا العام من رولان غاروس وسط تحضيرات غير مثالية، بعدما اكتفى بالمشاركة في ثلاث دورات فقط منذ بداية الموسم، كما تعرض لخسارة مبكرة في مباراته الوحيدة على الملاعب الترابية خلال دورة روما لماسترز الألف نقطة التي حسمها الإيطالي، المصنف الأول عالمياً، يانيك سينر لمصلحته.