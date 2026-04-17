ديوكوفيتش يغيب عن بطولة مدريد ويخسر فرصة تعزيز تصنيفه

- سيغيب نوفاك ديوكوفيتش عن بطولة مدريد المفتوحة للتنس بسبب إصابة في كتفه، مما يهدد بفقدانه نقاطاً تؤثر على تصنيفه العالمي، حيث لم يشارك في أي بطولة منذ خسارته في إنديان ويلز. - بداية موسم ديوكوفيتش لم تكن قوية، حيث خسر في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وألمح إلى إمكانية اعتزاله، كما انسحب من بطولة الدوحة بسبب الإرهاق. - يأمل عشاق ديوكوفيتش عودته في دورة روما قبل بطولة فرنسا المفتوحة، حيث يحتل حالياً المركز الرابع عالمياً.

سيغيب النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، المصنف الرابع عالمياً، عن منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس؛ ليستمر غياب النجم الصربي عن الملاعب لأكثر من شهر، وهو الغياب الذي من الممكن أن يفقده نقاطاً جديدة من شأنها أن تؤثر على تصنيفه العالمي.

وأعلن نوفاك ديوكوفيتش في رسالة عبر حسابه في إنستغرام، الجمعة، قائلاً: "مدريد، للأسف لن أتمكن من المنافسة هذا العام. أتابع شفائي لكي أعود في أقرب وقت ممكن"، ويغيب الصربي عن دورة مدريد لماسترز الألف نقطة للتنس؛ كونه يحتاج إلى المزيد من الوقت للتعافي من إصابة في كتفه. ولم يلعب بطل مدريد في ثلاث مناسبات، والمتوج بـ24 لقباً في بطولات الغراند سلام، منذ خسارته أمام البريطاني جايك درايبر في الدور الرابع من دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة قبل شهر تقريباً.

ولم تكن بداية موسم نوفاك ديوكوفيتش قوية؛ إذ خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، ليخرج بعد نهاية المواجهة أمام الجماهير ويلمح إلى إمكانية اعتزاله قريباً. كما شهد موسمه انسحاب الصربي من بطولة الدوحة في وقت سابق بسبب الإرهاق.

ويُمثل هذا الخبر ضربة أخرى لديوكوفيتش، مع اقتراب موعد انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني بطولات الغراند سلام لهذا العام التي تبدأ في باريس بعد شهر. وهو الذي وصل إلى الدور الرابع في منافسات بطولة إنديان ويلز، لكنه انسحب بعد ذلك من دورتي ميامي ومونتي كارلو لماسترز الألف نقطة بسبب إصابة في كتفه، علماً أنه شارك في دورتين فقط هذا العام.

ويأمل عشاق ديوكوفيتش عودته إلى الملاعب في دورة أخرى من فئة الألف نقطة، وهي دورة روما، خلال النصف الأول من شهر مايو/أيار المقبل، قبل انطلاق منافسات رولان غاروس. ويحتل المصنف الأول عالمياً سابقاً حالياً المركز الرابع في التصنيف العالمي، وسيؤثر غيابه عن بطولة مدريد على رصيده من النقاط في التصنيف العالمي.