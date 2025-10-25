ديوكوفيتش يغيب عن بطولة باريس ويُثير الشكوك بشأن قدرته على التألق

- انسحب نوفاك ديوكوفيتش من بطولة ماسترز 1000 في باريس بسبب الإرهاق البدني بعد مشاركته في بطولة شنغهاي، حيث خسر في نصف النهائي، مما أثار تساؤلات حول قدرته على العودة لمستواه السابق. - مرور أكثر من 150 يوماً منذ آخر تتويج لديوكوفيتش يثير قلق مشجعيه، خاصة بعد خسارته الأخيرة أمام يانيك سينر، مما يعكس الفجوة بينه وبين الجيل الجديد من اللاعبين. - ستيفانوس تسيتسيباس أيضاً يغيب عن البطولة بسبب الإصابات، وهو الغياب الثالث له توالياً، مما يثير الشكوك حول جاهزيته البدنية للمنافسات القادمة.

سيغيب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 عاماً) عن بطولة ماسترز 1000 في باريس، إذ اضطر للانسحاب، بما أنه منهك بدنياً بعد مشاركته في بطولة شنغهاي، حيث خسر في نصف النهائي أمام فالنتين فاشير، وهذه المشاركة أرهقته وفضّل عدم المشاركة في بطولة باريس رغم أنه كان مرشحاً في البداية ليكون من بين نجوم هذه النسخة، التي انطلقت يوم السبت بإجراء الأدوار الأولى، وتعرف مشاركة الإسباني كارلوس ألكارز، نجم التنس العالمي.

وأكد موقع 20 دقيقة الفرنسي، السبت، أن مرور أكثر من 150 يوماً عن آخر تتويج حققه اللاعب الصربي، يطرح تساؤلات لدى مشجعيه بشأن قدرته على الظهور مجدداً في أفضل مستوى والمنافسة على البطولة، خاصة وأنه خسر منذ أيام قليلة في السعودية أمام الإيطالي يانيك سينر ولم يقدر ديوكوفيتش على الصمود في هذه المواجهة، ما يؤكد الفارق الكبير عن الجيل الجديد وعدم قدرته على التألق.

وحصد ديوكوفيتش اللقب في ماسترز 1000 في باريس في سبع مناسبات سابقة، ولكنه لن يكون قادراً على تحسين أرقامه، ذلك أن صاحب 24 بطولة في منافسات "غراند سلام" لم يكن محظوظاً في المواسم الأخيرة بسبب تواتر الإصابات التي حالت دون أن يحصد ألقاباً جديدة يعزز بها مكانته التاريخية، ما جعل الشكوك تتسرب بشأن قدرته على الاستمرار في اللعب والمنافسة.

كذلك قرّر النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عدم المشاركة في البطولة للسبب نفسه، وهو الغياب الثالث توالياً للمصنف 25 عالمياً بسبب الإصابات وعدم الجهوزية البدنية منذ مشاركته في بطولة الولايات المتحدة الأميركية، ولا يبدو قادراً على المشاركة في البطولة التي ستقام في اليونان قريباً، بحسب ما ذكره موقع يورو سبورت باللغة الفرنسية.